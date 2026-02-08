Ola Kocięba na podium w Sarajewie

Judoczka Truso Elbląg doskonale rozpoczęła ten rok. Na Pucharze Europy Juniorów do lat 21 w Sarajewie zajęła drugie miejsce w wadze powyżej 78 kilogramów.

Przed turniejem w Sarajewie Aleksandra Kocięba uczestniczyła w międzynarodowym campie w Belgii. Do stolicy Bośni i Hercegowiny elblążanka przyjechała w doskonałej formie. Najpierw przekonała się o tym Turczynka Sema Mete, potem Rumunka Daria Tudorache.

W finale Pucharu Europy Juniorów do lat 21 judoczka elbląskiego Truso zmierzyła się z kolejną Rumunką Roxaną Visa – aktualną wicemistrzynią Europy do lat 23. Aktywnie walcząca Aleksandra Kocięba uległa rywalce dopiero w dogrywce, będąc prze cały czas zawodniczką bardziej aktywną.