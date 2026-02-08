Puchar Polski dla Budowlanych

PGE Budowlani Łódź nie miał żadnych problemów z wywalczeniem Tauron Pucharu Polski. W jednostronnym finale Łodzianki rozgromiły BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała.

Niedzielny (8 lutego) finał Tauron Pucharu Polski, rozgrywany w elbląskiej Hali Sportowo – Widowiskowej miał dość jednostronny przebieg. O pierwszym i trzecim secie można w zasadzie napisać, że się odbyły.

BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała w meczu wystąpił osłabiony: nie mogła zagrać podstawowa rozgrywająca Wiktoria Szewczyk, podstawowa libero Adriana Adamek mecz spędziła w kwadracie dla rezerwowych.

Pierwszy set zakończył się zwycięstwem PGE Budowlanych Łódź do 13. W drugim trochę emocji było w końcówce, kiedy Łodzianki straciły kilka punktów z rzędu, a Bielszczanki broniły piłki setowe. Skończyło się na zwycięstwie wicelidera Tauron Ligi do 22.

Trzeci set lepiej zaczęły siatkarki z Bielska – Białej, które prowadziły 4:2..., aby po kilkunastu minutach przegrywać 4:12. Łodzianki jeńców nie brały wykorzystując niemal każdą pomyłkę rywalek. Pod koniec meczu prowadziły 23:11, skończyło się tak samo jak w pierwszym secie: do 13.

MVP Pucharu Polski została Maja Storck, która otrzymała także nagrodę dla najlepszej atakującej. Najlepszą rozgrywającą wybrano Alicję Grabek, najlepszą libero Alicję Łysiak, najlepszą przyjmującą Paulinę Damaskę (wszystkie PGE Budowlani Łódź. Z zespołu BKS BOSTIK ZGO Bielsko – Biała wyróżniono Aleksandrę Grykę – najlepszą środkową.

PGE Budowlani Łódź - BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała 3:0 (25:13, 25:22, 25:13)

Budowlani: Sasa Planinsec, Alicja Grabka, Paulina Damaske, Joanna Lelonkiewicz, Maja Storck, Rodica Buterez – Justyna Łysiak (libero) oraz Karolina Drużkowska

BKS: Martyna Borowczak, Marta Orzyłowska, Kertu Laak, Reka Bozoki-Szedmak, Aleksandra Gryka, Agata Michalewicz – Zuzanna Suska (libero) oraz Klaudia Nowakowska, Martyna Podlaska, Ljubica Kecman, Nikola Abramajtys