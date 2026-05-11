Przyjdź na targi i znajdź pracę

W kwietniu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Elblągu były zarejestrowane 5723 osoby (3241 Elblążan i 2482 mieszkańców powiatu). W porównaniu z marcem zanotowano spadek liczby osób bezrobotnych. Stopa bezrobocia w marcu (najwcześniejsze dane podane na stronie PUP) wyniosła 8,6 proc. w Elblągu i 14,1 proc. w powiecie.

Jedną z możliwości znalezienia pracy jest wizyta na Elbląskich Targach Pracy. Odbędą się one w Hali Sportowo-Widowiskowej w Elblągu, w najbliższą środę (13 maja) w godzinach 10-13.

Na targach będzie możliwość zapoznania się z ofertą pracodawców, agencji zatrudnienia, organizacji pozarządowych i instytucji kierujących swoje działania do osób z niepełnosprawnościami.