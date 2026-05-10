Po rozebraniu pompy członkowie ekipy wyjechali (Głos z przeszłości, odc. 247)

- O wartości bowiem zobowiązań decyduje nie tyle ich podjęcie, ile należyte wykonanie – krytykowała w 1950 roku prasa ekipę łączności Zakładów Mechanicznych. O co chodziło? Między innymi o tym w kolejnym odcinku Głosu z przeszłości.

Czas na niedzielny cykl Głos z przeszłości. Czym kiedyś żyło miasto i region? Zajrzymy też tym razem nieco dalej, do Trójmiasta.

Załoga Drukarni podejmuje zobowiązania na cześć rocznicy Rewolucji Październikowej

„Dla uczczenia 33 rocznicy Rewolucji Październikowej Załoga Drukarni Państwowej w Elblągu podjęła szereg zobowiązań produkcyjnych o wartości ogólnej 2 mln 500 tys. zł. Najpoważniejszym z nich jest zobowiązanie wykonania rocznego planu produkcji w ciągu jedenastu miesięcy tj. do 30 listopada br."

Ekipa łączności Zakładów Mechanicznych nie wykonała swoich zobowiązań wobec mieszkańców Stalewa

„Przykładem niesumiennego stosunku do akcji łączności miasta ze wsią jest postępowanie ekipy Zakładów Mechanicznych, która przed kilku miesiącami bawiła się w spółdzielni produkcyjnej Stalewo i miała naprawić tam pompę do studni artezyjskiej. Po rozebraniu pompy członkowie ekipy wyjechali i mimo zapowiedzi szybkiego powrotu nie zjawili się dotąd w Stalewie i pompy nie naprawili. Pompa nadal nie nadaje się do użytku, a stale wyciekająca woda zalewa pobliski teren tworząc duże bajora.

Dobrze byłoby, gdyby ekipa przypomniała sobie o rozpoczętej robocie oraz zabranych do naprawy niektórych częściach pompy i ponownie zajrzała do Stalewa. O wartości bowiem zobowiązań decyduje nie tyle ich podjęcie, ile należyte wykonanie”.

Kurs dla przewodniczących prezydiów Gminnych Rad Narodowych

„W ośrodku szkoleniowym w Gdańsku-Jelitkowie został ostatnio zorganizowany 10-dniowy kurs dla przewodniczących prezydiów gminnych rad narodowych. Na kurs uczęszcza 53 słuchaczy z województwa gdańskiego i zielonogórskiego. Między nimi znajdują się 4 kobiety, które już przed przybyciem na kurs sprawowały funkcję przewodniczących GRN.

Program kursu przewiduje przeszkolenie przewodniczących gminnych rad w zakresie zagadnień politycznych, społecznych i gospodarczych oraz pracy administracyjnej. Kurs należycie przygotowuje słuchaczy do pełnienia odpowiedzialnych funkcji przewodniczących prezydiów rad”.

Źródło: Głos Wybrzeża nr 274, 1950 r.

Cykl Głos z przeszłości powstaje we współpracy z Biblioteką Elbląską.