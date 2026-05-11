Dni Elbląga. Takie koncerty nas czekają

(fot. archiwum portEl.pl)

Znana jest już pełna lista artystów, którzy wystąpią na głównej scenie Dni Elbląga. Święto miasta odbędzie się w dniach 26-28 czerwca i zapowiada się hucznie m.in. ze względu na trwające obchody 780-lecia nadania Elblągowi praw miejskich.

O tym, że na Dniach Elbląga wystąpi Justyna Steczkowska i Żabson, już pisaliśmy. Dzisiaj władze miasta ujawniły pełen koncertowy skład na scenie: Piątek, 26 czerwca Godz. 19.30 - Anastazja Godz. 21 – Smolasty Sobota, 27 czerwca Godz. 19.30 – AG Carmen Godz. 21 – Justyna Steczkowska Godz. 22.30 – DJ Myszkowski Niedziela, 28 czerwca Godz. 20 – Velly Godz. 21 – Paluch Godz. 22 – Żabson Koncerty odbędą się na Wyspie Spichrzów. Wstęp wolny.

red.