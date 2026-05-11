Dni Elbląga. Takie koncerty nas czekają

Znana jest już pełna lista artystów, którzy wystąpią na głównej scenie Dni Elbląga. Święto miasta odbędzie się w dniach 26-28 czerwca i zapowiada się hucznie m.in. ze względu na trwające obchody 780-lecia nadania Elblągowi praw miejskich.

O tym, że na Dniach Elbląga wystąpi Justyna Steczkowska i Żabson, już pisaliśmy. Dzisiaj władze miasta ujawniły pełen koncertowy skład na scenie:

 

Piątek, 26 czerwca

Godz. 19.30 - Anastazja

Godz. 21 – Smolasty

 

Sobota, 27 czerwca

Godz. 19.30 – AG Carmen

Godz. 21 – Justyna Steczkowska

Godz. 22.30 – DJ Myszkowski

 

Niedziela, 28 czerwca

Godz. 20 – Velly

Godz. 21 – Paluch

Godz. 22 – Żabson

 

Koncerty odbędą się na Wyspie Spichrzów. Wstęp wolny.


