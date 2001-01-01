Są pieniądze na pogłębianie, na kolejne trzeba poczekać

Rząd zabezpieczył pieniądze na pogłębienie toru wodnego w Elblągu w projekcie budżetu państwa na 2026 rok. Nadal jednak nie wiadomo, czy nasze miasto będzie mogło skorzystać z unijnych środków na rozwój portu.

- W budżecie na 2026 r. stawiamy na rozwój gospodarki morskiej. W tym obszarze planujemy wydatki w kwocie 2,4 mld zł. Inwestujemy w zapowiedziany przez premiera program Polskie Morze – zapowiedział Andrzej Domański, minister finansów i gospodarki.

Jak informuje rząd, w ramach programu „Polskie morze”, który ma zwiększyć udział polskich firm przy najważniejszych inwestycjach w sektorze gospodarki morskiej, zaplanowane zostały inwestycje w porty w Świnoujściu, Gdyni i Elblągu oraz w nowe jednostki badawcze dla uczelni morskich, a w polskich stoczniach powstaną następca "Daru Młodzieży" i następca statku szkoleniowo-badawczego Nawigator XXI.

Mieszkańców Elbląga z pewnością ucieszy wiadomość o zabezpieczeniu środków w budżecie państwa na dokończenie budowy drogi wodnej do portu, czyli pogłębienie ostatniego odcinka toru do terminala przy Radomskiej.

Obecnie na rzece trwają prace związane z oczyszczeniem dna na odcinku od terminala do wysokości Kanału Jagiellońskiego, mają zakończyć się do marca 2026 roku. Trwa też projektowanie ostatniego - 3 kilometrowego – odcinka toru wodnego od wysokości oczyszczalni ścieków do samego terminala wraz obrotnicą dla statków. Dokumentacja powinna być gotowa w grudniu, więc dopiero w przyszłym roku Urząd Morski w Gdyni wyłoni zwycięzcę przetargu na to zadanie.

Nadal nie wiadomo, czy Elbląg będzie mógł skorzystać z 38 mln euro na kolejne inwestycje w porcie związane z budową nowego terminala czy przebudowę układu drogowego w sąsiedztwie portu. To fundusze unijne, na co zgodę musi wyrazić Komisja Europejska. Dotychczas nie zapadły żadne decyzje w tej sprawie.