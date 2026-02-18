Są pieniądze na remont kolejnych dróg. Których?

174 mln złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg trafi na inwestycje do samorządów województwa warmińsko-mazurskiego. Elbląg pozyskał fundusze na remont ul. Wieżowej, Saperów i Artyleryjskiej, a także na budowę łącznika między Modrzewiną a ul. Fromborską.

Elbląskie inwestycje drogowe mają być realizowane jeszcze w tym roku. 1,77 mln zł będzie kosztować modernizacja ostatniego odcinka ul. Wieżowej (dofinansowanie rządowe to 1,2 mln zł). Modernizacja ul. Saperów to koszt 2,6 mln zł (1,8 mln zł dofinansowania), a remont Artyleryjskiej to koszt prawie 600 tys. zł (dofinansowanie 400 tys.) z kolei budowa nowej drogi łączącej Aleję Jana Pawła II z ul. Fromborską ma kosztować 2,1 mln zł (dofinansowanie 1,5 mln zł).

Swoje inwestycje z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg sfinansuje także powiat elbląski (remont drogi Kopanka Druga – Wikrowo za prawie 900 tys. Zł, Kępniewo-Wiśniewo za 2,5 mln zł, Robity – Łukszty za 2 mln zł i Cieplice – Borkowo – Cieplice za 1,8 mln zł). A także gminy: Tolkmicko (przebudowa ul. Polnej za 1,5 mln zł, budowa drogi gminnej w Łęczu za 1,1 mln zł), Gronowo Elbląskie (przebudowa ulicy w Wiktorowie za 2,5 mln zł), gmina Elbląg (przebudowa ul. Nefrytowej w Gronowie Górnym za 2,5 mln zł), Rychliki (remont drogi w Krupinie za 1 mln zł), Młynary (modernizacja dróg Borzynowo-Zastawno i Sąpy – Warszewo za 2,5 mln zł)

Fundusze z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg będą przeznaczona na realizację 122 inwestycji. To w sumie 51 inwestycji w powiecie i 61 w gminach, obejmujących 148 km dróg i ulic.