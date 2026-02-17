UWAGA!

----

Popularną wąskotorówkę czeka remont

 Elbląg, Popularną wąskotorówkę czeka remont
fot. arch. Żuławska Kolej Dojazdowa

Żuławską wąskotorówkę czeka remont. Pomorskie Towarzystwo Miłośników Kolei Żelaznych, które jest jej operatorem, otrzymało od spółki PLK materiały niezbędne do modernizacji tej historycznej trasy. Przede wszystkim poprawiany będzie stan torowiska.

Do Pomorskiego Towarzystwa Miłośników Kolei Żelaznych w Gdyni, operatora Żuławskiej Kolei Dojazdowej, trafiły materiały nawierzchni kolejowej przekazane przez Polskie Linie Kolejowe S.A. o wartości 100 tys. zł. Pozwolą one na poprawę stanu torowiska tej popularnej wąskotorówki.

 

  Elbląg, Dzięki podkładom żebrowym możliwy będzie remont zabytkowej Żuławskiej Kolei Dojazdowej,
Dzięki podkładom żebrowym możliwy będzie remont zabytkowej Żuławskiej Kolei Dojazdowej, fot. PLK S.A.

- Dzięki podkładom żebrowym możliwy będzie remont zabytkowej Żuławskiej Kolei Dojazdowej. Przyniesie to korzyść zarówno mieszkańcom regionu, jak i turystom, dla których kolejka stanowi jedną z głównych atrakcji Żuław i Mierzei Wiślanej. W minionym roku pociągi ŻKD kursowały przez 117 dni, realizując 1289 kursów i przewożąc ponad 81 tys. pasażerów – informują PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

To niestety mniej o 7 tysięcy niż w ubiegłym roku.

- Zimny i deszczowy maj oraz lipiec spowodowały, że nad Zatoką Gdańską wypoczywało mniej turystów. Dodatkowo zmierzyliśmy się z zalaniem infrastruktury w wyniku ulewnego deszczu i nasze pociągi nie kursowały przez 2 tygodnie na trasie Nowy Dwór Gdański – Stegna – czytamy na stronie ŻKD.

W nadchodzącym sezonie przewoźnik zapowiada kilka niespodzianek dla pasażerów. Pierwszy kurs kolejki już 5 kwietnia.

oprac. daw

A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Wiadomości

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem...
  • Teraz "nowogrodzki"będzie woził ?
  • Historyczna kolej Żuławska z Nowego Dworu przez Cyganek do Stegny a nasza - Nadzalewowa z Elbląga przez Kadyny, Frombork, Braniewo- już taką atrakcją historyczną nie jest dla decydentów, zamykaczy I likwidatorów- każda z tych nadzalewowych miejscowości to historyczne perełki o zasięgu międzynarodowym, nie lakalnym jak nowodworskie pipiduwy a jednak to one wygrały z historią, logiką, rozumem pod polityczne zamówienie, czy Olsztyn ma taką perełkę.... nie, czy elbląscy notable chcą te perły zmienić w deszcz - tak i juž im się to udało.. to wielka zasługa byłego prezydenta i obecnego kontynuatora, dla których historia to budżetowe niedołęstwo ktorego się trzeba pozbyć, czy to samo czeka naszą katedrę? Nikt nam tyle zła nie potrafi zrobić, co my sami wzajemnie sobie robimy i to nie z nienawiści lecz z polityki, która wykreowała największe szczujnie naszych czasów i trwale uszkodziły najcenniejszą rzecz jaką posiadamy a właściwie jaką straciliśmy - rozum.
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    0
    0
    Gdzie jesteś(2026-02-17)
Reklama
 