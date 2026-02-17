Popularną wąskotorówkę czeka remont

Żuławską wąskotorówkę czeka remont. Pomorskie Towarzystwo Miłośników Kolei Żelaznych, które jest jej operatorem, otrzymało od spółki PLK materiały niezbędne do modernizacji tej historycznej trasy. Przede wszystkim poprawiany będzie stan torowiska.

Do Pomorskiego Towarzystwa Miłośników Kolei Żelaznych w Gdyni, operatora Żuławskiej Kolei Dojazdowej, trafiły materiały nawierzchni kolejowej przekazane przez Polskie Linie Kolejowe S.A. o wartości 100 tys. zł. Pozwolą one na poprawę stanu torowiska tej popularnej wąskotorówki.

Dzięki podkładom żebrowym możliwy będzie remont zabytkowej Żuławskiej Kolei Dojazdowej, fot. PLK S.A.

- Dzięki podkładom żebrowym możliwy będzie remont zabytkowej Żuławskiej Kolei Dojazdowej. Przyniesie to korzyść zarówno mieszkańcom regionu, jak i turystom, dla których kolejka stanowi jedną z głównych atrakcji Żuław i Mierzei Wiślanej. W minionym roku pociągi ŻKD kursowały przez 117 dni, realizując 1289 kursów i przewożąc ponad 81 tys. pasażerów – informują PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

To niestety mniej o 7 tysięcy niż w ubiegłym roku.

- Zimny i deszczowy maj oraz lipiec spowodowały, że nad Zatoką Gdańską wypoczywało mniej turystów. Dodatkowo zmierzyliśmy się z zalaniem infrastruktury w wyniku ulewnego deszczu i nasze pociągi nie kursowały przez 2 tygodnie na trasie Nowy Dwór Gdański – Stegna – czytamy na stronie ŻKD.

W nadchodzącym sezonie przewoźnik zapowiada kilka niespodzianek dla pasażerów. Pierwszy kurs kolejki już 5 kwietnia.