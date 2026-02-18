Mieszkańcy Dąbrowy doczekają się miejsca do integracji

Dąbrowa, dzielnica Elbląga, dzięki głosom mieszkańców w budżecie obywatelskim zyska centrum integracyjno-rekreacyjne. Władze miasta szukają właśnie firmy, która je zaprojektuje. Szacowany koszt to 640 tys. zł.

Centrum integracyjno-rekreacyjne ma powstać w sąsiedztwie planowanej ścieżki pieszo-rowerowej, która ma być wykonana w ciągu najbliższych kilku lat do granic miasta (dalszy odcinek do Pogrodzia planują też władze województwa). Pomysł mieszkańców Dąbrowy wygrał głosowanie w okręgu nr 2 w budżecie obywatelskim na 2026 r., poparło go 664 mieszkańców.

Władze miasta ogłosiły przetarg na wyłonienie firmy, która zaprojektuje to miejsce. Ma być ogrodzone, oświetlone i monitorowane oraz składać się m.in. z placu zabaw dla dzieci i siłowni plenerowej, wiaty. Ma tu być też miejsce na ognisko lub grill, stojaki na rowery czy ławki, a także tablica informacyjna o walorach turystycznych tej okolicy.

Projekt zagospodarowania terenu ma powstać w ciągu 3 miesięcy od podpisania przez miasto umowy ze zwycięzcą przetargu. Będzie on też pełnił nadzór autorski nad przebiegiem prac. O tym, czy znajdą się chętni na wykonanie projektu i jaki będzie jego koszt przekonamy się już 18 lutego, bo wtedy mija termin składania ofert.