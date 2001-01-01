UWAGA!

----

Trybunalska i ścieżka rowerowa do Dąbrowy muszą poczekać

 Elbląg, Na ścieżkę rowerową w ciągu ul. Królewieckiej nie ma obecnie środków
Na ścieżkę rowerową w ciągu ul. Królewieckiej nie ma obecnie środków (fot. Mikołaj Sobczak, archiwum portEl.pl_

Władze Elbląga chciały pozyskać prawie 80 mln złotych na projekt „Zielony Elbląg” z tak zwanych funduszy szwajcarskich na rozwój miast. Niestety, elbląski wniosek zajął 110. miejsca na liście 117 samorządów. Szansę na dofinansowanie otrzymało 19 miast.

Składanie wniosków o dofinansowanie różnego rodzaju inwestycji nie zawsze kończy się sukcesem. Władze Elbląga chciały za pieniądze z tak zwanych funduszy szwajcarskich na rozwój miast zrealizować projekt „Zielony Elbląg”. Obejmował on m.in. budowę nowej ścieżki rowerowej w ciągu ul. Królewieckiej aż do Dąbrowy oraz modernizację na potrzeby urzędu budynku przy ul. Trybunalskiej wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Z listy, którą otrzymaliśmy dzisiaj z Biura Prasowego Prezydenta Elbląga, wynika, że we wniosku była ujęta także gruntowna modernizacja czterech tramwajów PESA, opracowanie dokumentacji projektowej dla ścieżki pieszo rowerowej w ciągu ul. Nowodworskiej (wspólnie z powiatem), rozbudowa miejskiego monitoringu i sygnalizacji świetlnej, doposażenie służb mundurowych, akcja edukacyjna w szkołach na temat bezpieczeństwa na drogach oraz tworzenie przyjaznych zielonych przestrzeni dla mieszkańców

Elbląski wniosek opiewał na 80,6 mln złotych. Otrzymał od operatora Polsko-Szwajcarskiego Programu Współpracy, czyli Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, 55,41 pkt na 100 możliwych i zajął 110. lokatę na liście rankingowej obejmującej 117 miast. Szansę na dofinansowanie ma nadal 19 miast: Tarnów, Dębica, Siemianowice Śląskie, Chodzież, Jasło, Grudziądz, Włocławek, Kraśnik, Starachowice, Słupsk, Gniezno, Hrubieszów, Ostrołęka, Kędzierzyn-Koźle, Końskie, Krosno, Hajnówka, Jarosław, Ciechanów, które do 17 listopada mają wysłać uszczegółowione wnioski.

  Elbląg, Trybunalska 7 - ten budynek ma być zmodernizowany na potrzeby urzędu
Trybunalska 7 - ten budynek ma być zmodernizowany na potrzeby urzędu (fot. Anna Dembińska, archiwum portEl.pl)

Władze Elbląga zapowiadają, że będą składać wnioski o dofinansowanie wspomnianych inwestycji z innych źródeł. Wiadomo już, że w przypadku modernizacji kamienicy przy ul. Trybunalskiej 7 mają to być Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, czyli pula dedykowana regionowi elbląskiemu w programie Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027. - Złożenie wniosku na ten obiekt planowane jest na rok 2026 – zgodnie z harmonogramem naboru – informuje Joanna Urbaniak, kierownik referatu prasowego w Biurze Prezydenta Elbląga,

Przypomnijmy, że władze Elbląga kupiły kamienice przy ul. Trybunalskiej 7 od PZU wraz z budynkiem przy ul. Łączności. Różne były pomysły co do jego przyszłości – od modernizacji na potrzeby urzędu po sprzedaż. Ostatecznie stanęło na modernizacji, projekt ma ważne pozwolenie na budowę. Ma je też projekt budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Królewieckiej do Dąbrowy. Zakłada on m.in. rozbiórkę istniejącego chodnika i budowę dwukierunkowej drogi dla pieszych i rowerów o nawierzchni bitumicznej wraz z przebudową zjazdów, przejść dla pieszych, zatok autobusowych oraz budowę dwóch kładek.

Na obie inwestycje, jak widać, na razie nie ma jednak środków.

RG

  • Wszystko musi poczekać... nic nie będzie, ale jachty, wille, samochody z KPO? Są od ręki...
  • Najważniejsze, że na wypłaty w urzedach jest
  • No cóż PiS wie jak pisać te wnioski na KPO i jachty.
  • Kiedy umowa na 10 tramwajów z Turcji. Tak cicho o tym się zrobiło czyżby kolejna porażka?
  • W ogóle najważniejsze że jest na wypłaty w sferze budżetowej. I bardzo dobrze że są te wypłaty. Ja się bardzo cieszę że wreszcie doceniono pracowników fizycznych w tych urzędach oraz że więcej pieniezy jest dla pracowników socjalnych i to ponad podziałami. Tu akurat ukłon w stronę i PiSu i PO. Brawo dla nich i można razem uchwalać budżet aby pracownikom żyło sie lepiej. I o to chodzi żeby w tym była ta prawdziwa Solidarność.
  • Elbląg daje że swojego budżetu 4.5 mln rocznie na tzw katechetów. A na inwestycje zbrakło. To nie jest normalne. Zwłaszcza że wiemy czego oni "uczą"
    7
    7
    7
    Diecezja Sosnowiec(2025-09-02)
  • E tam. Ważne że imprezki i nowe filmiki na facebooku są.
  • Ciekawe czy można było ograniczyć liczbę tematów do dofinansowa i wtedy ocena wniosku byłaby wyższa? Wybrać po prostu te zgodne z regulaminem konkursu, a nie cokolwiek byle dużo. W konkursie czytania ze zrozumieniem nasz UM wypadł... standardowo. Znaczy jak zwykle? Hashtagi: #Dabrowa, #Sciezkarowerowa
    2
    2
    1
    Dąbrowszczak(2025-09-02)
  • Będziemy czekać tak długo aż nie obalimy szkodników z PO. Można zacząć lokalnie od referendum w celu odwołania rezydenta i rady bezradnych. To bardzo proste. Już raz się udało uda się i tym razem. Żadnych konkretów, żadnego działania dla dobra miasta. Rozwój zatrzymany na dekady oto kredo POwca.
    7
    7
    8
    Na przód(2025-09-02)
  • Wstyd. Już najwieksze wiochy mają porobione takie inwestycje. Ełk chociażby. Ale nie z nissanem.
  • No sami ludzie widzicie. Robert Turlej (który obiecywał budowę ścieżek pieszo-rowerowych w Elblągu. Zawiódł
  • Jeżdżę po kraju i często widzę jak rozbudowane są chodniki i drogi rowerowe między co pomniejszymi miejscowościami - często oddalonymi od siebie kilka dobrych kilometrów, żeby 2 domy na krzyż miały ze sobą bezpieczną komunikację pieszą i rowerową. Dąbrowa została włączona do granic miasta w 1987.Po co? Już odpowiadam. Po to, żeby miasto zyskało nowych podatników. A w zamian co otrzymała: nic. Od wielu lat rozwija się o nowe domy, co jest zasługą tylko i wyłącznie samych zainteresowanych, czyli mieszkańców. Ale infrastruktura wewnętrzna woła tu o pomstę do nieba. Zero dróg wewnętrznych, zero oświetlenia, nie wspominając już o drodze pieszo rowerowej wzdłuż ul. Królewieckiej, to dla kolejnych władz (chodź ludzie w strukturach nie zmieniają się tu od króla Świeczka) wyzwanie nie do przejścia. Elbląg to inny stan umysłu. Brak pomysłu, brak wizji, brak ambicji.
    5
    5
    3
    Disgusted(2025-09-02)
