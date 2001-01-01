Trybunalska i ścieżka rowerowa do Dąbrowy muszą poczekać

Władze Elbląga chciały pozyskać prawie 80 mln złotych na projekt „Zielony Elbląg” z tak zwanych funduszy szwajcarskich na rozwój miast. Niestety, elbląski wniosek zajął 110. miejsca na liście 117 samorządów. Szansę na dofinansowanie otrzymało 19 miast.

Składanie wniosków o dofinansowanie różnego rodzaju inwestycji nie zawsze kończy się sukcesem. Władze Elbląga chciały za pieniądze z tak zwanych funduszy szwajcarskich na rozwój miast zrealizować projekt „Zielony Elbląg”. Obejmował on m.in. budowę nowej ścieżki rowerowej w ciągu ul. Królewieckiej aż do Dąbrowy oraz modernizację na potrzeby urzędu budynku przy ul. Trybunalskiej wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Z listy, którą otrzymaliśmy dzisiaj z Biura Prasowego Prezydenta Elbląga, wynika, że we wniosku była ujęta także gruntowna modernizacja czterech tramwajów PESA, opracowanie dokumentacji projektowej dla ścieżki pieszo rowerowej w ciągu ul. Nowodworskiej (wspólnie z powiatem), rozbudowa miejskiego monitoringu i sygnalizacji świetlnej, doposażenie służb mundurowych, akcja edukacyjna w szkołach na temat bezpieczeństwa na drogach oraz tworzenie przyjaznych zielonych przestrzeni dla mieszkańców

Elbląski wniosek opiewał na 80,6 mln złotych. Otrzymał od operatora Polsko-Szwajcarskiego Programu Współpracy, czyli Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, 55,41 pkt na 100 możliwych i zajął 110. lokatę na liście rankingowej obejmującej 117 miast. Szansę na dofinansowanie ma nadal 19 miast: Tarnów, Dębica, Siemianowice Śląskie, Chodzież, Jasło, Grudziądz, Włocławek, Kraśnik, Starachowice, Słupsk, Gniezno, Hrubieszów, Ostrołęka, Kędzierzyn-Koźle, Końskie, Krosno, Hajnówka, Jarosław, Ciechanów, które do 17 listopada mają wysłać uszczegółowione wnioski.

Trybunalska 7 - ten budynek ma być zmodernizowany na potrzeby urzędu (fot. Anna Dembińska, archiwum portEl.pl)

Władze Elbląga zapowiadają, że będą składać wnioski o dofinansowanie wspomnianych inwestycji z innych źródeł. Wiadomo już, że w przypadku modernizacji kamienicy przy ul. Trybunalskiej 7 mają to być Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, czyli pula dedykowana regionowi elbląskiemu w programie Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027. - Złożenie wniosku na ten obiekt planowane jest na rok 2026 – zgodnie z harmonogramem naboru – informuje Joanna Urbaniak, kierownik referatu prasowego w Biurze Prezydenta Elbląga,

Przypomnijmy, że władze Elbląga kupiły kamienice przy ul. Trybunalskiej 7 od PZU wraz z budynkiem przy ul. Łączności. Różne były pomysły co do jego przyszłości – od modernizacji na potrzeby urzędu po sprzedaż. Ostatecznie stanęło na modernizacji, projekt ma ważne pozwolenie na budowę. Ma je też projekt budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Królewieckiej do Dąbrowy. Zakłada on m.in. rozbiórkę istniejącego chodnika i budowę dwukierunkowej drogi dla pieszych i rowerów o nawierzchni bitumicznej wraz z przebudową zjazdów, przejść dla pieszych, zatok autobusowych oraz budowę dwóch kładek.

Na obie inwestycje, jak widać, na razie nie ma jednak środków.