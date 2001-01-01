Umowa na nowe tramwaje podpisana

Po kilku miesiącach od rozstrzygnięcia przetargu prezydent Elbląga podpisał umowę na dostawę 10 nowych tramwajów z tureckim producentem. Nowe składy powinny pojawić się w Elblągu w 2027 roku.

Przypomnijmy: w przetargu na dostawę 10 tramwajów do Elbląga wzięły udział dwie firmy. Turecka Bozankaya Rayli Sistemler A.S. swoją ofertę wyceniła na 95 mln zł, bydgoska PESA – na 130,5 mln zł. Przetarg rozstrzygnięto jeszcze w kwietniu, ale umowę popisano dopiero dzisiaj (23 września) podczas międzynarodowych targów TRAKO w Gdańsku, dotyczących transportu szynowego. Skąd takie opóźnienie? Głównym powodem była tzw. kontrola uprzednia, którą zgodnie z przepisami musiał przeprowadzić Urząd Zamówień Publicznych.

Dzisiaj prezydent Elbląga Michał Missan podpisał umowę z tureckim producentem (fot. profil Miasto Elbląg)

Jak będą wyglądać nowe tramwaje z Turcji? Zgodnie z zapisami przetargu producent ma 30 dni na przesłanie wizualizacji od daty podpisania umowy. My przy tej informacji prezentujemy jeden z przykładowych pojazdów tureckiego producenta.

Tramwaje będą niskopodłogowe lub częściowo niskopodłogowe, o długości nie mniejszej niż 19 m, mają być klimatyzowane i wyposażone w biletomaty. Zwycięzca przetargu jest też zobowiązany do dostawy wyposażenie niezbędnego do wykonywania przeglądów i napraw tramwajów, dostawy części zamiennych do napraw, dostawę dokumentacji technicznej wraz z oprogramowaniem i licencjami, a także do przeszkolenia pracowników z ich obsługi.

Producent będzie miał 24 miesiące na dostawę tramwajów. Nowym taborem pojedziemy więc najwcześniej w 2027 roku