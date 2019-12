W co gra EKO?

Energa Kogeneracja straszy miasto perspektywą wyłączenia starych kotłów na węgiel przy ul. Elektrycznej, a tymczasem na stronie internetowej innej spółki Grupy Energa pojawił się przetarg w sprawie budowy na tym terenie czterech kotłów gazowych. Otwarcie ofert ma nastąpić już w lutym.

Ogłoszenie o przetargu pojawiło się na stronie internetowej spółki Energa OZE (dawniej Energa Wytwarzanie). Dotyczy budowy na terenie elektrociepłowni w Elblągu czterech kotłów gazowych. Zainteresowane inwestycją firmy mogą składać swoje oferty do 13 lutego. Wtedy też odbędzie się otwarcie ofert i poznamy konkretne kwoty takiej inwestycji.

Przypomnijmy, że kilka tygodni temu Grupa Energa ogłosiła zamiar sprzedaży części aktywów Energi Kogeneracja m.in. w Elblągu i Kaliszu. Tymczasem przetarg na temat budowy nowej elektrociepłowni przy ul. Elektrycznej pojawił się tuż przed świętami. Inwestorem jest EKO, a przedmiotem zamówienia są „w szczególności prace projektowe, prace budowlane, dostawa, montaż, rozruch, ruch regulacyjny i próbny, szkolenie personelu Zamawiającego, przekazanie do eksploatacji w Energa Kogeneracja Sp. z o.o. wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji administracyjnych oraz gwarancja i rękojmia, wykonanej w formule „pod klucz” kompletnej, nowoczesnej instalacji, tj. 3 kotłów gazowych rezerwowoszczytowych wodnych o mocy 38 MWt każdy, zasilanych gazem ziemnym wysokometanowym typu E oraz 1 kotła gazowego parowego o wydajności 19 t/h zasilanego gazem ziemnym wysokometanowym typu E, instalacji wyprowadzenia mocy cieplnej, instalacji elektrycznej i sterowania oraz całej niewymienionej infrastruktury towarzyszącej koniecznej dla prawidłowego funkcjonowania instalacji”.

Zainteresowane firmy mogą składać oferty do 13 lutego 2020 roku, tego też dnia nastąpi otwarcie ofert. Budowa, jak przewidują zapisy przetargowe, ma ruszyć już w kwietniu przyszłego roku i zakończyć się do 29 grudnia 2021 roku.

EKO ogłosiło jeszcze jeden przetarg - na zwiększenie mocy istniejącej już instalacji na biomasę. Tutaj na oferty EKO czeka do 24 stycznia, prace mają się zakończyć jeszcze w 2020 roku.

Czy te postępowania oznaczają, że spółka chce wyprzedzić plany prezydenta Elbląga, który przed świętami ogłosił, że samorząd będzie budował własną elektrociepłownię? Czy to tylko kolejny element gry z samorządem, wymuszający powrót do negocjacyjnego stołu? Dodajmy, że to właśnie EKO ma podpisane umowy przyłączeniowe do instalacji Polskiej Spółki Gazownictwa ważne do 2025 roku.

Wysłaliśmy pytania w tej sprawie do biura prasowego Grupy Energa. Czekamy na odpowiedzi.