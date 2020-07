Wrota, które mają ochronić przed powodzią

33 miliony złotych będą kosztować wrota przeciwsztormowe, które powstaną u ujścia rzeki Tugi do Szkarpawy. Mają ochronić Nowy Dwór Gdański i okolice przed powodzią.

Umowę na budowę wrót z wykonawcą inwestycji podpisało dzisiaj Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Ma być ona gotowa do końca maja 2022 r.

- Cieszę się, że finalizujemy kolejny etap starań podjętych przez Wody Polskie, aby Nowy Dwór był bezpieczny od powodzi. Budowa wrót sztormowych na Tudze jest jedną z ważniejszych inwestycji finansowanych ze środków unijnych i realizowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku – powiedziała po podpisaniu umowy dyrektor Aleksandra Bodnar, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Głównym celem inwestycji jest ochrona Nowego Dworu Gdańskiego oraz terenów położonych między miastem a wrotami przeciwpowodziowymi, przed powodzią, pochodzącą od wezbrań sztormowych z Zalewu Wiślanego.

Rzeka Tuga (fot. RZGW Gdansk)

Wrota przeciwpowodziowe będą budowlą trójprzęsłową, z dwoma przęsłami o szerokości po 6,5 m oraz jednym przęsłem o świetle 3,0 m. W normalnych warunkach wrota sztormowe będą stale otwarte, a cały przepływ wód rzeki Tugi zostanie przeprowadzany przez budowlę. Mechanizmy wrót będą umożliwiały sterowanie zamknięciami zarówno w trybie automatycznym, jak i ręcznym. W momencie zamknięcia wrót sztormowych, a tym samym zamknięcia ujściowego odcinka rzeki Tugi do Szkarpawy, przewiduje się możliwość odprowadzenia nadmiaru naturalnego przepływu wód rzeki Tugi do kanału Pryżnik przez budowlę przerzutową (przelew boczny) i dalej poprzez koryto Linawy do przepompowni Chłodniewo.

Zakres inwestycji obejmuje, oprócz budowy wrót przeciwsztormowych, budowę przelewu bocznego (budowli przerzutowej) do kanału Pryżnik oraz przebudowę kanału Pryżnik na odcinku ok. 2500 m; dla potrzeb przepuszczenia nadmiaru wód z rzeki Tugi w sytuacji zamknięcia wrót .