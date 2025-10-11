Karne i punkt Silvantu

Piłkarze ręczni Silvantu byli bliscy pokonania bardzo dobrze spisującego się w tym sezonie Jezioraka Iława. Rywal zdołał jednak doprowadzić do wyrównania 29:29 w regulaminowym czasie gry i wygrać po rzutach karnych. Elblążanie zgarnęli jeden punkt.

Silvant nie był faworytem w starciu z Jeziorakiem, który w bieżącym sezonie spisuje się bardzo dobrze. Iławianie na pięć rozegranych spotkań, mieli na swoim koncie cztery zwycięstwa i do Elbląga przyjechali z zamiarem pokonania beniaminka I ligi. Gospodarz sobotniej rywalizacji nie zważał jednak na to ile punktów na swoim koncie ma przeciwnik, ale by zagrać jak najlepsze spotkanie i zaskoczyć rywala.

W wyjściowym składzie znalazł się Mateusz Peret, który szybko odwdzięczył się trenerom za zaufanie. Rozgrywający otworzył wynik spotkania, by w dalszej części meczu wielokrotnie wpisać się na listę strzelców. W 7. minucie, gdy zdobył kolejne dwie bramki, tablica wyników wskazywała 6:4. Elblążanie grali odważnie w ataku, stali twardo w obronie i odskoczyli na cztery gole. Rywal w końcu złapał właściwy rytm i zdołał zniwelować dystans do jednego trafienia. Od 16. do 21. minuty parkiet należał do miejscowych szczypiornistów. Elblążanie z łatwością wykańczali ataki pozycyjne, były też kontrataki i w sumie zdobyli sześc goli, przy zaledwie jednym Jezioraka. Niestety do końca pierwszej części meczu nie udało im się utrzymać sześciobramkowej przewagi. Grający niegdyś w Elblągu Bartosz Janiszewski zdobył trzy gole, a wynik po 30 minutach na 19:17 ustanowił Dominik Sonnenfeld.

Zaraz po zmianie stron rzut karny wykorzystał Adam Nowakowski, po golu Mateusza Pereta, Silvant odskoczył na cztery gole. W kolejnych minutach nieco skuteczniejsi byli iławianie, którzy mozolnie odrabiali straty, by w 38. minucie zdobyć bramkę kontaktową (22:21). Elblążanie nie pozwolili im na doprowadzenie do wyrównania, niezawodny był Peret, który raz za razem trafiał do bramki rywala i w 50. minucie wyprowadził swój zespół na prowadzenie 27:23. Iławianie podjęli kolejny pościg, który okazał się skuteczny. Udało im się doprowadzić do remisu po 29 i tym samym rzutów karnych. W tym elemencie skuteczniejsi byli przyjezdni, którzy wygrali 5:3 i dwa punkty powędrowały na konto Jezioraka. Nasza drużyna zgarnęła jeden.

Silvant Handball Elbląg - Aqua-Instal Jeziorak Iława 29:29 (19:17, k. 3:5)

Silvant: Plak, Szaro, Wojciechowski - Peret 13, Nowakowski 5, Linda 4, Ściesiński 3, Sparzak 1, Solecki 1, Heyda 1, Budzich 1, Bąkowski, Laskowski, Stańczuk, Łucyn, Chodziński.

Kolejny mecz elblążanie zagrają 18 października przed własną publicznością z Warmią Olsztyn.