„Nieusprawiedliwione opuszczenie pracy” (Głos z przeszłości, odc. 216)

Nowa rada zakładowa w PKS

„Przy ekspozyturze PKS w Elblągu została powołana komisaryczna rada zakładowa, która będzie wykonywała swe czynności do czasu przeprowadzenia wyborów. W skład jej weszli Wiktor Wiciński – przewodniczący, Ksawery Wojciechowski – wiceprzewodniczący, Helena Berbeś – sekretarz oraz ob. ob. Szymański, Bielański, Wołyniec, Łapiński, Zieliński, Boguszewski jako członkowie.

Komisaryczną radę zakładową przy PKS powołał Zarząd Oddziału Związku Zawodowego Transportowców ze względu na to, że dotychczasowa rada zakładowa nie wywiązała się należycie ze swych obowiązków”.

Ukarani bumelanci z Odzieżówki

„Załoga Elbląskich Zakładów Przemysłu Odzieżowego przestrzega na ogół starannie zasad socjalistycznej dyscypliny pracy. Zdarzają się jednak także pojedyncze przypadki opuszczenia dni pracy. Ostatnio na przykład za nieusprawiedliwione opuszczenie pracy zostały ukarane potrąceniem dziennych zarobków następujące pracownice: Jadwiga T., Irena A., Zofia S. Jadwiga D. i Stanisława T”.

Sprawa Anny Kosterskiej w Teatrze im. Jaracza

„Państwowy Teatr im. Jaracza rozpoczyna w dniu 19 bm. pracę artystyczną na terenie wschodnich powiatów województwa gdańskiego. Jako pierwsza zostanie wystawiona sztuka Lubeckiego Sprawa Anny Kosterskiej, która przed kilku miesiącami grana była z dużym powodzeniem na scenach Trójmiasta i Elbląga.

W dniu 19 bm. odbędzie się przedstawienie w Nowym Dworze, 20 i 21 bm. w Tczewie i 22 bm. w Kwidzyniu (pis. oryginalna – red.).

Następną sztuką wystawioną w tych miastach będzie Moralność pani Dulskiej z Ćwiklińską w roli głównej”.

Biblioteczka rolnicza dla spółdzielni produkcyjnej w Próchniku

„W czasie uroczystości dożynkowych w gromadzie spółdzielczej Próchnik przedstawiciel PZUW w Elblągu ob. Reczyński wręczył zarządowi spółdzielni 31-tomową bibliotekę rolniczą”.

Kina

„Kino Bałtyk – Dziewczyna ze Słowacji

Kino Mars – Arinka, film prod. radzieckiej”

Źródło: Głos Wybrzeża nr 254, 1950 r.

