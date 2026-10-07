Mural na Zatorzu: Hit czy kit?

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„Ściany szare, świat ponury, masz pomysły, maluj mury” - tym hasłem można by określić boom na miejskie murale z jakim mamy do czynienia w ostatnim okresie. Kolejny mural ozdobił mury Szkoły Podstawowej nr 14 na elbląskim Zatorzu. Zobacz zdjęcia muralu.

Dzieciaki grające w piłkę, ktoś robi graffiti na pociągu, w tle zatorzańskie wieżowce i szykujący się do lądowania szybowiec. Na murze Szkoły Podstawowej nr 14 pojawił się kolejny „miejski” mural, którego autorem jest Dima Snork, który odpowiada też za mural w okolicach zajezdni tramwajowej przy ulicy Browarnej. Mural powstał w ramach „Zatorze w formie – Aktywizacja mieszkańców w procesie rewitalizacji”.

Jak Wam się podoba nowy mural?

Jednocześnie przypominamy, że trwa konkurs na mural na 780. lecie Elbląga, który zostanie namalowany na ścianie kamienicy przy ul. Teatralnej.