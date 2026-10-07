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Mural na Zatorzu: Hit czy kit?

 Elbląg, Fragment muralu
Fragment muralu (fot. Anna Dembińska)
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„Ściany szare, świat ponury, masz pomysły, maluj mury” - tym hasłem można by określić boom na miejskie murale z jakim mamy do czynienia w ostatnim okresie. Kolejny mural ozdobił mury Szkoły Podstawowej nr 14 na elbląskim Zatorzu. Zobacz zdjęcia muralu.

Dzieciaki grające w piłkę, ktoś robi graffiti na pociągu, w tle zatorzańskie wieżowce i szykujący się do lądowania szybowiec. Na murze Szkoły Podstawowej nr 14 pojawił się kolejny „miejski” mural, którego autorem jest Dima Snork, który odpowiada też za mural w okolicach zajezdni tramwajowej przy ulicy Browarnej. Mural powstał w ramach „Zatorze w formie – Aktywizacja mieszkańców w procesie rewitalizacji”.

Jak Wam się podoba nowy mural?

Jednocześnie przypominamy, że trwa konkurs na mural na 780. lecie Elbląga, który zostanie namalowany na ścianie kamienicy przy ul. Teatralnej.

  Elbląg, Mural na SP 14
Mural na SP 14 (fot. Anna Dembińska)


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Mural na Zatorzu: Hit czy kit?
Mural na Zatorzu: Hit czy kit?
Mural na Zatorzu: Hit czy kit?
Mural na Zatorzu: Hit czy kit?

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