Zmierz się z VIII Wielkim Testem Wiedzy o Elblągu

VIII Wielki Test Wiedzy o Elblągu to 60 pytań - zarówno dotyczących historii miasta jak i jego współczesności i to z różnych dziedzin życia. Mamy nadzieję, że pytania nie okażą się trudne, a sam quiz będzie dla Was fajną rozrywką. Powodzenia!

Przypomnijmy, że zwycięzcą VIII Wielkiego Testu Wiedzy o Elblągu został Adam Maliński, który zdobył 45 na 60 możliwych pytań. Na odpowiedź na każde z nich uczestnicy mieli w sali kina Światowid we wtorek, 17 listopada, zaledwie 20 sekund. Dzisiaj prezentujemy wszystkie pytania, dając już nieograniczony czas na ich rozwiązanie.

Mamy nadzieję, że pytania nie okażą się trudne, a sam quiz będzie dla Was fajną rozrywką. Powodzenia!

VIII Wielki Test Wiedzy o Elblągu.