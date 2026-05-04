Urzędomat. Hit czy kit?

Przy parkingu na placu Dworcowym w Elblągu stanął urzędomat. Można z niego odbierać dowody rejestracyjne lub inne dokumenty, tak jak przesyłki z paczkomatów. To Waszym zdaniem hit czy kit?

Urzędomat to nowa usługa dla mieszkańców Elbląga. Urządzenie mieści się przy parkingu na Placu Dworcowym obok budynku, w którym mieści się Departament Ewidencji Pojazdów i Kierowców Urzędu Miejskiego w Elblągu.

- To nowoczesne urządzenie do samoobsługowego, całodobowego odbioru dowodów rejestracyjnych lub innych dokumentów. Korzystanie z tego rozwiązania niewątpliwie przyczyni się do skrócenia oczekiwania w kolejce w urzędzie, a fakt, że dokumenty będą dostępne przez całą dobę, umożliwi klientom swobodne korzystanie z usług urzędu – informuje Urząd Miejski w Elblągu.

Mieszkaniec podczas składania wniosku wybiera opcję odbioru dokumentu z urządzenia. Gdy dowód rejestracyjny jest gotowy, zostaje włożony przez pracownika urzędu do jednej ze skrytek. Wtedy do mieszkańca na podany wcześniej numer telefonu wysyłany jest SMS z kodem PIN uprawniającym do odbioru dokumentu. Po wprowadzeniu numeru telefonu i otrzymanego wcześniej kodu PIN następuje odbiór dowodu rejestracyjnego przez klienta. Dokument powinien być odebrany z urządzenia w ciągu 48 godzin.

Urzędomat kosztował prawie 160 tys. zł

 

