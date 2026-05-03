Uczcili rocznicę uchwalenia konstytucji

fot. Anna Dembińska

235 lat temu w Warszawie Sejm Czteroletni uchwalił Konstytucję 3 Maja. Na elbląskim placu katedralnym odbyły się miejskie uroczystości z okazji dzisiejszego święta. Zobacz zdjęcia.

„Konstytucja 3 maja to niewątpliwie jeden z najważniejszych symboli niepodległości Polski. Mieli tego świadomość posłowie na pierwszy po odzyskaniu wolności Sejm Ustawodawczy, ustanawiając rocznicę jej przyjęcia świętem państwowym, mieli posłowie na sejm w roku 1990, przywracając to święto. Jej znaczenie doceniła w roku 2015 Komisja Europejska, wyróżniając ją Znakiem Dziedzictwa Europejskiego. Jednak Ustawa Rządowa to nie tylko symbol, to dokument stanowiący cenne źródło historyczne, ważny tekst prawny, a także wydarzenie historyczne, tak przełomowe, że cała Europa okrzyknęła je swego czasu rewolucją.” - czytamy na stronie internetowej Archiwum Głównego Akt Dawnych.

- To wyjątkowe wydarzenie, które zapisało się w historii Polski jako symbol odwagi, nadziei i jedności. Twórcy pierwszej w Europie i drugiej na świecie konstytucji bali się marzyć o lepszej Polsce – mówił Michał Missan, prezydent Elbląga podczas miejskich uroczystości na placu katedralnym. - Jako kraj byliśmy pionierami w budowaniu państwa prawa i powinniśmy dziś o tym pamiętać.

- 235 lat temu uchwalona została pierwsza w Europie ustawa zasadnicza określająca podstawy życia społecznego w ówczesnej Polsce od zasad funkcjonowania państwa poprzez kompetencje władz aż do praw i wolności obywateli – dodał Antoni Czyżyk, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej. - Konstytucja 3 Maja była nowoczesnym dokumentem. Jej uchwalenie było wyjątkowym momentem, w którym odpowiedzialność za losy państwa zwyciężyła nad podziałami.

Miejskie uroczystości odbyły się na placu katedralnym, dokąd po mszy św. przemaszerowali Elblążanie prowadzeni przez orkiestrę wojskową.

SM

