Do Europy! (w obiektywie Henryka Myślińskiego)

7 i 8 czerwca 2003 r. Polacy odpowiadali w referendum na pytanie: Czy wyraża Pani / Pan zgodę na przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej?. Większość powiedziała tak. Zobacz zdjęcia Henryka Myślińskiego, jak Elblążanie świętowali akcesję do Unii.

W Elblągu do urn pofatygowało się 62 220 osób (305 głosów uznano za nieważne). Za akcesją do Unii odpowiedziało się 53 116 głosując, przeciw – 8 799. Procentowo wyglądało to następująco: 85,79 proc. ważnych głosów za, 14,21 proc. - przeciw. Frekwencja: 62,77 proc.

Wejście do Unii było priorytetem kolejnych rządów III Rzeczpospolitej. Unia postrzegana była jako klub bogatych państw, znalezienie się w ich gronie miało stworzyć Polakom szansę na „dogonienie Zachodu”, wzrost poziomu życia, wzrost gospodarczy, zakotwiczenie w gospodarce Europy Zachodniej...

1 maja 2004 r. Rzeczpospolita stała się oficjalnie członkiem Unii Europejskiej. Z tej okazji w Elblągu (i innych miastach) odbyły się oficjalne uroczystości. Obok nie zabrakło także wydarzeń wszelkiego rodzaju. Niektóre z nich utrwalił Henryk Myśliński, wówczas fotograf miejski. Na jego zdjęciach zobaczymy zarówno oficjeli, jak i zwykłych mieszkańców świętujących wejście Polski do Unii. Na zdjęciach widzimy okolicznościowy pochód, koncert...

Pewną atrakcją był angielski krzykacz Trevor Heeks z Trowbridge, który uroczyście odsłonił drogowskaz wskazujący odległości do miast partnerskich Elbląga. Wówczas drogowskaz znajdował się na trawniku przy ul. Rycerskiej.

Z ciekawostek: 1 maja 2004 r. w elbląskich szpitalach urodziło się pięcioro dzieci. Rodzice maluchów otrzymali listy gratulacyjne, kwiaty, zabawki dla dzieci oraz... skarbonki na euro. 4 maja (pierwszy dzień roboczy w maju) dziennikarze lokalnych mediów zasiali przy dębie na placu Słowiańskim brukselkę (jeszcze bez unijnego atestu).