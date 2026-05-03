Do Europy! (w obiektywie Henryka Myślińskiego)

 Elbląg wstępuje do Unii. Flagę UE przejmuje Henryk Słonina (w środu) ówczesny prezydent Elbląga
Elbląg wstępuje do Unii. Flagę UE przejmuje Henryk Słonina (w środu) ówczesny prezydent Elbląga (fot. Henryk Myśliński)

7 i 8 czerwca 2003 r. Polacy odpowiadali w referendum na pytanie: Czy wyraża Pani / Pan zgodę na przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej?. Większość powiedziała tak. Zobacz zdjęcia Henryka Myślińskiego, jak Elblążanie świętowali akcesję do Unii.

W Elblągu do urn pofatygowało się 62 220 osób (305 głosów uznano za nieważne). Za akcesją do Unii odpowiedziało się 53 116 głosując, przeciw – 8 799. Procentowo wyglądało to następująco: 85,79 proc. ważnych głosów za, 14,21 proc. - przeciw. Frekwencja: 62,77 proc.

Wejście do Unii było priorytetem kolejnych rządów III Rzeczpospolitej. Unia postrzegana była jako klub bogatych państw, znalezienie się w ich gronie miało stworzyć Polakom szansę na „dogonienie Zachodu”, wzrost poziomu życia, wzrost gospodarczy, zakotwiczenie w gospodarce Europy Zachodniej...

1 maja 2004 r. Rzeczpospolita stała się oficjalnie członkiem Unii Europejskiej. Z tej okazji w Elblągu (i innych miastach) odbyły się oficjalne uroczystości. Obok nie zabrakło także wydarzeń wszelkiego rodzaju. Niektóre z nich utrwalił Henryk Myśliński, wówczas fotograf miejski. Na jego zdjęciach zobaczymy zarówno oficjeli, jak i zwykłych mieszkańców świętujących wejście Polski do Unii. Na zdjęciach widzimy okolicznościowy pochód, koncert...

Pewną atrakcją był angielski krzykacz Trevor Heeks z Trowbridge, który uroczyście odsłonił drogowskaz wskazujący odległości do miast partnerskich Elbląga. Wówczas drogowskaz znajdował się na trawniku przy ul. Rycerskiej.

Z ciekawostek: 1 maja 2004 r. w elbląskich szpitalach urodziło się pięcioro dzieci. Rodzice maluchów otrzymali listy gratulacyjne, kwiaty, zabawki dla dzieci oraz... skarbonki na euro. 4 maja (pierwszy dzień roboczy w maju) dziennikarze lokalnych mediów zasiali przy dębie na placu Słowiańskim brukselkę (jeszcze bez unijnego atestu).

  • Bez Unii nie byłoby nawet 800+, stadionów i autostrad, dofinansowań w każdym wymiarze. Ci co narzekają na Unie niech oddadzą pensje z parlamentu europejskiego i siedzą tam za darmo albo zrezygnują z mandatu. "Nigdy nie będzie dobrze, jeśli dziecko nauczone dostawać pieniądze za naukę a nie pracujący za płodzenie i rodzenie dzieci. "
  • Unia Europejska miała sens w połowie lat 70 - wtedy tam naprawdę się żyło extsa... a teraz....
  • Największy sukces Polski w całej jej historii to przystąpienie do Unii. Wbrew cwaniakom, którym to wybitnie nie na rękę, a jest ich dużo. Cwaniacy lubią żyć cudzym kosztem i nie chcą by Polacy wiedzieli jak żyje się w Europie, dlatego zakłamują wszystko co się da. Tam żyje się o niebo lepiej niż tu!
  • Kiedyś 85,79 mieszkańców Elbląga było za Unią. Ciekawe ilu dziś wybrało by Europę a ilu przyłączenie do Rosji bo ich wódz mówi że Unia jest wrogiem Polski
    Ciekawy(2026-05-03)
