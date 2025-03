Aleksandry wręczone

Wczoraj (29 marca) w Elblągu odbyły się obchody Międzynarodowego Dnia Teatru. W elbląskim teatrze tradycyjnie wręczano Aleksandry. Zobacz zdjęcia.

Odczytanie orędzia na Międzynarodowy Dzień Teatru, część artystyczna z utworami muzycznymi wykonywanymi przez aktorów i oczywiście Aleksandry – tak wyglądał wczorajszy wieczór w elbląskim teatrze.

- Międzynarodowy Dzień Teatru to nie tylko okazja do świętowania, ale także moment refleksji nad rolą teatru w życiu społeczeństwa, nad jego zdolnością do inspirowania, poruszania, prowokowania i skłaniania do myślenia - mówił wczoraj Paweł Kleszcz, dyrektor Teatru im. A. Sewruka.

- To dla teatru najważniejsze święto, łączy nas wszystkich, widzów, twórców, aktorów i pracowników teatru. Jesteśmy wdzięczni za waszą obecność, za to, że dzielicie z nami emocje, które dotykają najgłębszych zakamarków ludzkiej duszy - mówiła Teresa Suchodolska, aktorka elbląskiego teatru.

Przejdźmy do Aleksandrów. Nagrodę za "Kobiecą rolę roku" otrzymała Marta Masłowska, za rolę Jentl – Anszel w spektaklu „Jentl”.

Fot. Wawro Photography / FB teatru

- Chciałabym podziękować przede wszystkim moim koleżankom i kolegom z zespołu. To była najpiękniejsza praca w moim życiu, było naprawdę cudownie. Tej starszej części zespołu aktorskiego chciałabym podziękować za wszystkie rady, które dostałam, z premedytacją uwzględniłam wszystkie – powiedziała laureatka.

"Męska rola roku" to laur, który przypadł Marcinowi Tomasikowi – z rolę George’a Pigdena w spektaklu „Okno na parlament".

- Bardzo dziękuję za te wyróżnienie, jest mi niezmiernie miło - powiedział aktor. - Chciałbym podziękować koleżankom i kolegom z obsady, znakomicie nam się pracowało i fantastycznie nam się gra ten tytuł – zaznaczył. Zadedykował Aleksandra swojej żonie, córce i śp. mamie.

Aleksandra publiczności otrzymała Patrycja Bukowczan.

- Ta nagroda jest bardzo wyjątkowa, bo płynie od państwa – podkreśliła dziękując za nagrodę. - Rok temu w marcu była moja pierwsza premiera tutaj, w teatrze i jestem zaszczycona, że (...) polubili mnie państwo na scenie, to jest dla mnie bardzo piękne – przyznała.

Nagrodę "Przyjaciel teatru" otrzymały firmy ML Polyolefins i Stella Green. Przyznano też w tym roku nagrodę specjalną "za wybitne osiągnięcia w sezonie". Dostał ją Lech Walicki, reżyser Krakowa, za reżyserię "Niesamowitych przygód 10 skarpetek". Sekcja emerytów i rencistów ZNP oddział w Elblągu została z kolei "najwierniejszym widzem zbiorowym".

Osobne, "dyrektorskie" wyróżnienia otrzymali też pracownicy teatru: Jolanta Nidzgorska, Anna Korzeniewska, Zbigniew Gałązka, Agnieszka Zastawna, Anna Cieślak.