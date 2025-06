Ryby z Zalewu Wiślanego można już jeść bez obaw

Jak zapewniają wojewodowie, „organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą wzmożony nadzór epidemiologiczny oraz ściśle monitorują przypadki ewentualnych podejrzeń choroby Haff:

- Informacje na temat choroby oraz zasad współpracy z Państwową Inspekcją Sanitarną zostały przekazane do podmiotów leczniczych na terenie kraju. Badania toksykologiczne pobranych próbek ryb trwają. W ostatnim czasie nie odnotowano nowych przypadków podejrzenia choroby Haff. W związku z tym nie stwierdza się aktualnie przeciwwskazań do spożycia ryb poławianych w Zalewie Wiślanym, z jednoczesnym zaleceniem ich konsumpcji w umiarkowanych ilościach. Jednocześnie w przypadku wystąpienia objawów choroby w postaci bólu mięśni oraz zmienionej barwy moczu po spożyciu ryb, apeluje się o jak najszybsze zgłoszenie się do lekarza – informują wojewodowie we wspólnym komunikacie.