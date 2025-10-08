Film dokumentalny o historii absolutnie wyjątkowego środowiska duszpasterskiego, które działa nieprzerwanie od 60 lat. „Beczka. Bierzemy odpowiedzialność” od 10 października w Kinie Światowid.

Biografia dominikańskiej, studenckiej wspólnoty „Beczka”, splata się z losami Polski – od burzliwych czasów PRL-u, przez przełom XX wieku, aż po współczesność. To nie tylko kronika działalności duszpasterstwa, ale przede wszystkim opowieść o młodych ludziach – pełnych pasji, wiary i entuzjazmu – którzy pragnęli zmieniać otaczający ich świat. Odkryciem dla widza będzie fakt, kto był wychowankiem wspólnoty i jak wielki wpływ na rzeczywistość przez dziesiątki lat odegrali formowani w "Beczce" jej uczestnicy.

Reżyser: Błażej Hadro

Produkcja: Polska 2025

Czas: 90 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.