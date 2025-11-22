UWAGA!

130 lat elbląskich tramwajów

 Elbląg, Na zdjęciu projekt nowych wagonów, które ma kupić miasto,
Pierwszy tramwaj na ulice Elbląga wyjechał 22 listopada 1895 roku, czyli 130 lat temu. W piątek (21 listopada) z okazji tej rocznicy odbyła się uroczysta gala w Ratuszu Staromiejskim. Zdjęcia.

Jubileusz był przede wszystkim okazją do wspomnień i podziękowań.

- Mimo że tramwaj nie jest najtańszym środkiem transportu dla samorządu, to deklaruję, że póki jestem, to spółce (Tramwaje Elbląskie – red. ) nie będzie się działa krzywda, a wręcz przeciwnie. Możecie na mnie liczyć, a w dowód wdzięczności za te wszystkie lata służby mieszkańcom chciałbym przekazać diament. Wszystkim dziękuję za codzienną pracę i życzę zdrowia, zapału do pracy i samych udanych kursów. Wszystkiego dobrego na kolejne lata – mówił Michał Missan, prezydent Elbląga.

  Elbląg, Poczet sztandarowy spółki Tramwaje Elbląskie,
Nie zabrakło też spojrzenia w przyszłość. Sporo było mowy o modernizacji taboru i trakcji tramwajowych.

- Dzięki funduszom europejskim Elbląg może obecnie prowadzić kluczowe inwestycje, kształtujące przyszłość komunikacji tramwajowej w mieście. Będziemy realizować program „Przebudowa i modernizacja infrastruktury trakcji tramwajowej oraz zakup taboru tramwajowego”. Całkowity jego koszt to prawie 184 mln zł zł., z czego środki pomocowe z Unii Europejskiej to ponad 126 mln – mówił Andrzej Sawicki, dyrektor spółki Tramwaje Elbląskie.

Przypomnijmy, że ma to być m.in. zakup 10 wagonów tramwajowych oraz modernizacja odcinków torowisk i sieci trakcyjnej na skrzyżowaniu al. Piłsudskiego z ul. Płk. Dąbka (ta już jest zrealizowana), w ciągu ulic 1 i 3 Maja i w ciągu al. Grunwaldzkiej od ul. 3 Maja do ul. Polnej oraz od ul. Komeńskiego do pętli na ul. Druskiej.

Historię elbląskich tramwajów przypomniał prof. Tomasz Gliniecki. W uroczystości uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz miasta, powiatu elbląskiego i województwa warmińsko-mazurskiego.

A moim zdaniem...

