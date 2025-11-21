UWAGA!

----

Nowe parkingi, stare przyzwyczajenia 

 Elbląg, Nowe parkingi, stare przyzwyczajenia 
(fot. RG)

- Niedawno wybudowano nowe zatoczki parkingowe przy ul. Agrykoli, by kierowcy nie rozjeżdżali skweru przy Sportowej Szkole Podstawowej nr 3. Niestety, zatoczki stoją puste, a kierowcy nadal parkują na trawnikach, a jeżdżąc po alejkach stwarzają zagrożenie dla pieszych. Nagłośnijcie ten temat, może ktoś się obudzi – pisze nasz Czytelnik.

Budowa dodatkowych miejsc parkingowych przy ul. Agrykola kosztowała 380 tys. złotych i była finansowana z budżetu obywatelskiego.

- Zatoka stoi pusta, a samochody dowożące dzieci do szkoły śmigają po alejkach i dalej parkują na trawnikach. Żałosny to widok, zniszczone wszystko. Ludzka mentalność jest taka, że trzeba podjechać pod same schody szkoły. A przecież zatoka jest naprzeciw szkoły, można tam zostawić auto. Spacerek z rana byłby wskazany. Samochody jeżdżące po alejkach stwarzają zagrożenie dla dzieci, które idą pieszo do szkoły/. Kierowcy mają też świadomość, że na tych alejkach est zakaz ruchu. Nikt nie respektuje znaków, policja i straż miejska również, dopóki nie dojdzie do tragedii – pisze nasz Czytelnik (dane do wiadomości redakcji).

– Wydano pieniądze na budowę zatoki, a nic się nie zmieniło. Zabytkowy park nadal rozjeżdżany jest przez auta. Także podczas mszy czy pogrzebów, gdy kierowcy parkują na trawnikach, mimo że jest już gdzie parkować. Ruch aut w parku jest tak duży, że doszło nawet ostatnio do kolizji. Nagłośnijcie ten problem, może to coś pomoże? – apeluje Czytelnik.

red.

A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Społeczeństwo

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
  • Niech się czytelnik zajmie swoim życiem, bo ewidentnie chodzi i szuka dziury w całym :/ takie moje zdanie
  • Są tak bezczelni bo wiedzą że są bezkarni. Tam wystarczyłaby jedna kamera na wjeździe. I każdemu bohaterowi dowalić 1500 PLN za każde złamanie zakazu wjazdu. Z chamami inaczej się nie da
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    25
    4
    Tu jest Polska(2025-11-21)
  • najfajniej jest na ul. Nowowiejskiej, jedyny chodnik prowadzący do szkoły zastawiony samochodami (rodzice przywożą dzieci do szkoły) i dzieciaki od starowiejskiej idą po ulicy, policji tam nie widziałam nigdy aż się stanie tragedia.
  • Zastanawiam się czy to tylko pisowcy którym się należy czy normalni Polacy też łamią zakaz wjazdu ?
  • Tylko nieuchronność kary jest lekiem na szybką zmianę mentalności. Polak mądry po szkodzie. Dopiero jak się wydarzy tragedia to zwróci to zainteresowanie odpowiednich służb.
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz Pokaż ten wątek
    8
    3
    kierowca z bombowca(2025-11-21)
  • w tym mieście nie istnieje prawo każdy robi jak mu wygodniej zniszczone trawniki nikt się tym nie interesuje zieleń miejska poukładała duze głazy w zdłuż alejki więc jada dalej żeby je ominąć ciekaw jestem jakbym zaparkował na Dolince tam nie ma znaku zakazu tu stoi to park dla zmotoryzowanych w którym nawet rozjechano dwukrotnie ławkę a co by było gdyby na tej ławce siedziała starsza osoba były sygnały na mapie zagrożęń więc ją zablokowano a tyle się mówi o ochronie zieleni z zasady jeżdza te same osoby i to 2 -3razydziennie przywożąć i odbierając dzieci ze szkoły. moze w końcu Policja i Straż Miejska się obudzi
  • Na tym nowym parkingu zauwazylen tez sobie urządzają prywatny parking i zostawiaja auta na wiele wiele dni, tak bylo ostatnio ze złotawym autem starszym, stal na pierwszym polu od plebanii przez wiele dni
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    5
    4
    Kqrkekek(2025-11-21)
  • @Ciekawy - Nie zastanawiaj się bo to przekracza twój poziom intelektu. Poważne sprawy zostaw osobom myślącym
  • @kierowca z bombowca - dokładnie tylko wysokie mandaty do nich przemówia był artykuł ze za wjazd autem do parku mandat będzie 5 tyś
  • @dobra sąsiadka - Masz dużo czasu, stań i pilnuj, ale ty czekasz kiedy się stanie
  • no właśnie ten artykuł przekracza twój poziom intelektualny
  • "Panie kierowniku! Co tam zarobili! I tutaj też!Panie Sławku! Panie Slawku! Pan pozwoli panie Sławku!
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    0
    1
    Co im zrobisz jak ich złapies(2025-11-21)
Reklama
 