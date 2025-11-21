Zostań wolontariuszem podczas 34. Finału WOŚP

Wielkimi krokami (25 stycznia) zbliża się 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem grać będziemy dla zdrowych brzuszków dzieci. Dołącz do elbląskiego sztabu już teraz i graj razem z Orkiestrą!

Wolontariuszem można zostać na dwa sposoby: poprzez rekrutację w Sztabie lub rekrutację internetową. Za pierwszy z nich odpowiada Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu, znajdujące się przy ul. Zw. Jaszczurczego 17 (p. 26, tel. 55 235 18 85). Wystarczy odwiedzić wskazany adres zabierając ze sobą zdjęcie, dowód/legitymację oraz podając swoje dane kontaktowe. Osoby nieletnie powinny zgłosić się do Sztabu z opiekunem prawnym. Sztab jest dyspozycyjny od poniedziałku do piątku między 9:00 a 16:00.

Z kolei rekrutacja online jest najszybszą formą rejestracji. Wystarczy przejść na adres https://iwolontariusz.wosp.org.pl i wypełnić formularz zgłoszeniowy, posługując się numerem elbląskiego Sztabu – 6309. Po wysłaniu zgłoszenia należy poczekać na odpowiedź Sztabu, który potwierdzi dane osobowe oraz nadanie numeru identyfikatora. Osoba niepełnoletnia nie może samodzielnie zarejestrować się jako wolontariusz. W tym wypadku opiekun musi założyć konto „Opiekuna wolontariusza”. Wolontariusz, który nie ukończył 16-go roku życia, kwestuje w towarzystwie osoby pełnoletniej za zgodą Szefa Sztabu.

Każdy Wolontariusz ma trzy możliwości prowadzenia zbiórek: tradycyjnie do puszki, w Internecie za pomocą eSkarbonki lub łącząc te dwie formy – zbierać zarówno do tradycyjnej skarbonki, jak i do swojej eSkarbonki. Niezależnie od wybranego sposobu rekrutacji oraz prowadzenia zbiórki, kwestujesz w imieniu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, za co należy Ci się ogromny szacunek. Siema i do zobaczenia już 25 stycznia na ulicach Elbląga!