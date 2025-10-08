UWAGA!

Chopin, Chopin!

 Elbląg, Chopin, Chopin!

Biografia legendarnego kompozytora oraz prawdziwa filmowa epopeja, która przeniesie nas w XIX wiek. „Chopin, Chopin!” od 10 października w Kinie Światowid.

Paryż, 1835 rok. Fryderyk Chopin ma 25 lat i jest ulubieńcem paryskich salonów, arystokracji i króla Francji. Żadne znaczące wydarzenie nie może odbyć się bez jego udziału. Widzimy go podczas nocnych eskapad i afterparty po koncertach. Zazwyczaj pełnego energii, przykrywającego chorobę żartem. Jego życie ucieka, jednak Fryderyk nie zwalnia. Tworzy swoje największe dzieła, czasem na specjalne zamówienie, a jednocześnie z powodów finansowych, udziela lekcji gry na fortepianie. Jest podziwiany przez przyjaciół i uwielbiany przez kobiety. Z czasem jednak dojrzewa do odkrycia, że najważniejsza w jego życiu jest muzyka.

Reżyser: Michał Kwieciński

Produkcja: Polska 2025

Obsada: Eryk Kulm, Lambert Wilson, Karolina Gruszka, Maja Ostaszewska,
       Dominika Ostałowska, Michał Pawlik, Kamil Szeptycki, Martyna Byczkowska, Wiktor
       Meutelet, Joséphine de La Baume

Czas: 135 min

