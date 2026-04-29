 Diabeł ubiera się u Prady 2 w Kinie Światowid

Długo wyczekiwana kontynuacja hitu, który wpłynął na całe pokolenie. – “Diabeł ubiera się u Prady 2” od 1 maja w Kinie Światowid.

Dwadzieścia lat po wydarzeniach, które zdefiniowały świat mody i popkultury, kultowi bohaterowie znów spotykają się na stylowych ulicach Nowego Jorku i w eleganckich biurach magazynu Runway. Miranda Priestly walczy ze swoją byłą asystentką Emily - a obecnie rywalką na kierowniczym stanowisku - konkurują o wpływy i przychody z reklam w czasach upadającej prasy papierowej.

Reżyseria: David Frankel

Produkcja: USA 2026

Obsada: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh, Justin Theroux

Czas: 120 min

