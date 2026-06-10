Najważniejsze informacje przed Elbląskim Biegiem Piekarczyka

W najbliższy weekend czekają nas sportowe emocje - wszystko za sprawą rekordowej, XVII edycji Elbląskiego Biegu Piekarczyka. Tegoroczne wydarzenie będzie miało wyjątkowy, dwudniowy charakter, wypełniony sportową rywalizacją, animacjami i atrakcjami towarzyszącymi. Zebraliśmy wszystkie najważniejsze informacje w Racebooku, sprawdź szczegóły.

Przygotowaliśmy dla Was Informator Biegacza, w którym znajdują się wszystkie niezbędne informacje dotyczące imprezy. Zawodnicy znajdą tam szczegóły dotyczące tras, godzin startów, zasad odbioru pakietów, a także program dwudniowego wydarzenia i opis atrakcji. Przed startem warto zapoznać się z tym materiałem, który dostępny jest do pobrania online.

Bieg w liczbach

Przed Elblągiem wyjątkowy weekend, który zapowiada się jako jedno z największych wydarzeń sportowych w regionie. XVII Bieg Piekarczyka przejdzie do historii już przed samym startem, ponieważ organizatorzy odnotowali rekordową frekwencję. Na listach startowych znajduje się prawie 2700 zawodników, co sprawia, że będzie to największa edycja tej imprezy od początku jej istnienia.

Za imponującymi liczbami kryją się również niezwykłe historie. Wiek uczestników pokazuje, że bieganie naprawdę łączy pokolenia. Najstarszy zawodnik ma 82 lata, udowadniając, że na sportową pasję nigdy nie jest za późno. Z kolei najmłodszy uczestnik tegorocznej edycji ma zaledwie 5 miesięcy, co doskonale oddaje rodzinny charakter wydarzenia i fakt, że Bieg Piekarczyka od lat jest świętem całych rodzin.

Na starcie nie zabraknie zawodników z wielu zakątków Polski. Do Elbląga przyjadą miłośnicy biegania między innymi z Kutna, Gdyni, Olsztyna, Bydgoszczy, Warszawy, Leszna i Nidzicy. Co więcej, XVII Bieg Piekarczyka po raz kolejny będzie miał międzynarodowy charakter. W rywalizacji udział wezmą goście z partnerskiego miasta Compiègne, a także zawodnicy z Danii, Wielkiej Brytanii, Litwy, Hiszpanii oraz Kenii.

Sobota – 13 czerwca

Już od soboty będzie można poczuć atmosferę największego biegowego święta w Elblągu. W Centrum Handlowym Ogrody odbędzie się odbiór pakietów startowych dla uczestników biegu. Wieczorem wydarzenia przeniosą się na Plac Jagiellończyka, gdzie na mieszkańców i gości czekać będą atrakcje dla całych rodzin, strefa gastronomiczna oraz koncerty. Od godziny 13:00 do 17:00 działać będzie strefa animacji dla dzieci i gastronomii. O oprawę muzyczną zadbają:

17:00 – DJ Venturi

19:00 – DJ DMCKosa

20:30 – koncert FAFAQ

Niedziela – 14 czerwca

Centrum wydarzeń ponownie będzie Plac Jagiellończyka, gdzie od rana tętnić będzie biegowe miasteczko. O godzinie 10:00 wystartuje XVII Bieg Piekarczyka na dystansach 5 i 10 kilometrów.

Po zakończeniu rywalizacji zaplanowano:

11:45 – ceremonia dekoracji zwycięzców,

12:00 – loteria fantowa dla uczestników.

Sportowe emocje będą trwały także wśród najmłodszych. O godzinie 12:35 rozpocznie się Mini Bieg Piekarczyka.

Na dwa dni Elbląg odda swoje ulice biegaczom i kibicom. Zachęcamy do zapoznania się z utrudnieniami w ruchu, za które z tego miejsca przepraszamy. Rekordowa frekwencja, bogaty program i tysiące uczestników sprawiają, że przed nami wyjątkowy sportowy weekend. Teraz pozostaje już tylko odliczać godziny do startu.

Organizatorami biegu są: Prezydent Elbląga dr Michał Missan oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu

Mecenas: Energa z Grupy ORLEN

Sponsor Główny: MAAG GEAR

Sponsor Strategiczny: Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Studio Łazienkowe Awangarda

Sponsor: Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, ADASTOL – producent mebli na wymiar, HADM Gramatowski,

Centrum Handlowe Ogrody, Okna TUFE

Partner: Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Hotel Młyn Aqua Spa, BUS Expert, Centrum Ubezpieczeń Expert, Nauka Jazdy Exper, Okulki, Catering Czas na Smak, Hurtownia Kwiatów Walentynowicz, Reproskan – Centrum Poligraficzne i Reklamowe, Just Gym Elbląg, Run Adventure Gdańsk, Hotel Kahlberg.