Nareszcie weekend: Bieg Piekarczyka, Ogrody Polityki, Watch Docs

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych - nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend. Co zrobić z wolnym czasem w Elblągu?

18 lat pasji, adrenaliny i przyjaźni – zlot w Tolkmicku osiąga pełnoletność i staje się oficjalnie KARDAN MOTO DAYS TOLKMICKO 2026. Będzie to weekend pełen motocyklowej pasji, potężnych maszyn, palenia gumy, pokazów, prelekcji, muzyki na żywo... oraz nie jednej lecz dwóch parad, które wracają tak, jak należy – w pełnej krasie, dla wszystkich pasjonatów dwóch kółek. Tolkmicko, więcej informacji tutaj.

Już w ten weekend (12-14 czerwca) w Galerii EL niezwykłe filmowe emocje! Przed nami 24. Objazdowy Festiwal Filmowy Watch Docs. Prawa Człowieka w Filmie! Program jest tutaj.

W dniach 12-14 czerwca odbędzie się też 18. edycja Festiwalu Ogrody POLITYKI w Elblągu, organizowanego przez Bibliotekę Elbląską i Tygodnik POLITYKA. Tegoroczny program będzie próbą złapania oddechu przed latem – i to w wielu znaczeniach. Na uczestników czekają także wyjątkowe wydarzenia artystyczne, koncerty oraz rejs przyrodniczo-literacki. Program jest tutaj.

W ten weekend czekają nas również sportowe emocje - wszystko za sprawą rekordowej XVII edycji Elbląskiego Biegu Piekarczyka. Tegoroczne wydarzenie będzie miało wyjątkowy, dwudniowy charakter, wypełniony sportową rywalizacją, animacjami i atrakcjami towarzyszącymi. Więcej o biegowych wydarzeniach soboty i niedzieli jest tutaj.

W niedzielę, 14 czerwca ETK zaprasza do elbląskiej katedry na finałowy koncert IV Elbląskiego Festiwalu Organowego, w którym usłyszymy artystów Bogusława Grabowskiego i Macieja Sikałę. Początek o godz. 19, wstęp wolny.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Dobrego tygodnia!