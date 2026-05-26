Elbląskie Święto Muzyki 2026. Zobacz program

W dniach 20-22 czerwca odbędzie się ósma edycja Elbląskiego Święta Muzyki, które po ubiegłorocznej przygodzie w Baźantarni wraca na Stare Miasto. Na widzów czeka pięć małych scen i bogaty program koncertowy. Wstęp gratis.

Zwykły fest dla niezwykłych ludzi. Zróbmy coś! – to hasło tegorocznej edycji Elbląskiego Święta Muzyki. Organizator – Stowarzyszenie Co Jest? Przygotowało bogaty program koncertowy. Od piątku (20 czerwca) do niedzieli (22 czerwca) na pięciu scenach zlokalizowanych na Bulwarze Zygmunta Augusta, Placu Katedralnym, między Katedrą a Ratuszem Staromiejskim, przy Bramie Targowej i na dziedzińcu Biblioteki Elbląskiej wystąpi kilkudziesięciu artystów.

- Wracamy do korzeni, do oddolnych działań muzycznych, niekoniecznie festiwalowych. Nie chodzi o ściganie się na wyjątkowość czy wielkość, naszym priorytetem jest satysfakcja i frajda mieszkańców i turystów z obcowania z muzyką – mówi Wojtek Minkiewicz, przedstawiciel Stowarzyszenia Co Jest? - Zapraszamy artystów lokalnych do działań muzycznych na ulicach Starego Miasta. Prosimy o kontakt (FB lub skcojest@gmail.com) w celu ustalenia miejsca i harmonogramu, by cieszyć się muzyką, wzajemnie sobie nie przeszkadzając.

Organizatorzy zaprezentowali już program Elbląskiego Święta Muzyki, zastrzegając że mogą jeszcze w nim nastąpić zmiany. Na dzisiaj przedstawia się następująco. Na wszystkie wydarzenia w ramach imprezy wstęp jest wolny. - Mieszkańców Starego Miasta, dla których działania związane z Elbląskim Świętem Muzyki mogą być jakąś uciążliwością – serdecznie przepraszamy – piszą organizatorzy.

𝙋𝙍𝙊𝙂𝙍𝘼𝙈 𝙆𝙊𝙉𝘾𝙀𝙍𝙏𝙊𝙒𝙔 :



𝟮𝟬 𝗖𝗭𝗘𝗥𝗪𝗖𝗔

15:00 PEPESZA (singer-songwriter)

16:30 POSTMAN (singer-songwriter)

18:00 ZAGI (singer-songwriter)

19:00 AGATA KARCZEWSKA SOLO AKT (folk, blues)

20:00 ŃOKO feat. NOVIKA (electro jazz&bass )

22:00 NENE HEROINE (psychodelic jazz)

+ ELBLĄSKA SCENA MUZYCZNA i KOPUŁA ELECTRO

𝟮𝟭 𝗖𝗭𝗘𝗥𝗪𝗖𝗔

13:00 FIDA (folk, indie pop)

14:30 MUD/O (dream pop)

16:00 KOWALONEK (singer-songwriter)

18:00 HORNTET (jazz)

19:00 LENDA (gipsy soul)

20:00 THE STUBS (rock&roll, punk)

21:00 OMASTA (jazz, hip-hop)

22:00 THE ANCIMONS (soul, hip-hop, jazz)

+ ELBLĄSKA SCENA MUZYCZNA i KOPUŁA ELECTRO

𝙀𝙇𝘽𝙇𝘼̨𝙎𝙆𝘼 𝙎𝘾𝙀𝙉𝘼 𝙈𝙐𝙕𝙔𝘾𝙕𝙉𝘼

Wysoczanki, Loster, The Warmers & MC Polish Man, .noa. i inni

𝙆𝙊𝙋𝙐Ł𝘼 𝙀𝙇𝙀𝘾𝙏𝙍𝙊 - 𝘿𝙅 𝙎𝙀𝙏𝙔

sobota- niedziela | dziedziniec Biblioteki Elbląskiej

𝙈𝙅𝘼𝙕𝙕𝙂𝘼 - 𝙀𝙎́𝙈 𝙋𝙍𝙀𝙇𝙐𝘿𝙄𝙐𝙈

19 CZERWCA 21:00 - 2:00 | ELECTRIC COLLABORATION

house, trance, techno

𝙎𝘾𝙀𝙉𝘼 𝙆𝙇𝙐𝘽𝙐 𝙈𝙊𝙏𝙊𝘾𝙔𝙆𝙇𝙊𝙒𝙀𝙂𝙊 "𝙊𝙍𝙕𝙀Ł"

ul. Kotwicza 2 / za kanałem, obok Straży Granicznej

21 CZERWCA - piknik rodzinny

Wystąpią:

SCENA GŁÓWNA

13.00 - Bojan Band / pop /

14.30 - Dobra Bomba / rap /

15.30 - Big Bells /rock /

SCENA W KLUBIE

17.00 - Nord Blues / blues

***Program występów może ulec zmianie***

𝙋𝙊𝙉𝘼𝘿𝙏𝙊:

20 czerwca 14:00 - parada uliczna

20 czerwca 15:00 - 17:00 - warsztaty wiankowe

20/21 czerwca - wystawa plenerowa

20/21 czerwca - uliczna akcja muzyczna | graficzna

20/21 czerwca - piano dla każdego

20/21 czerwca - pływająca platforma muzyczna

Sponsorem Elbląskiego Święta Muzyki jest firma Rockfin, partnerami: MOSiR w Elblągu, Biblioteka Elbląska, G&S Classics. Pomysłodawcą i organizatorem Elbląskiego Święta Muzyki jest Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest? EŚM 2026 jest współfinansowane ze środków elbląskiego samorządu.