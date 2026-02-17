Do nieznanej ziemi w DKF

Dyskusyjny Klub Filmowy im. A. Munka zaprasza na projekcję filmu „Do nieznanej ziemi”. Seans oraz dyskusja – już 19 lutego o 19:00.

Ta nagradzana produkcja jest niezwykłą opowieścią o poszukiwaniu lepszego świata. Reżyser, który sam wychował się w obozie dla uchodźców, portretuje rzeczywistość i ukazuje wielką wolę życia ludzi mieszkających w takich miejscach. Jednocześnie daje do zrozumienia, że to palący problem współczesnego świata, obok którego nie można przechodzić obojętnie.

Chatila (nagradzany za tę rolę Mahmoud Bakri) i Reda (Aram Sabbah) to palestyńscy kuzyni, którzy uciekają z obozu dla uchodźców w Libanie w poszukiwaniu lepszego życia. Stawka jest wysoka, bo pierwszy z bohaterów zostawia tam rodzinę, chcąc ściągnąć ją do Europy, kiedy osiągnie względną stabilizację w nowym miejscu.

Droga do ziemi obiecanej, jaką dla Chatili i Redy mają być Niemcy, prowadzi przez Ateny. W greckiej stolicy mężczyźni zmagają się z trudami codziennego życia na marginesie społeczeństwa. Robią wszystko, by zebrać odpowiednią sumę pieniędzy, która pozwoli im kontynuować podróż. Zdesperowani nie cofną się nawet przed drobnymi przestępstwami i moralnie wątpliwymi zachowaniami. Gdy Reda, zmagający się z uzależnieniem od narkotyków, trwoni ich oszczędności, Chatila wpada w ryzykowną intrygę przemytniczą, która prowadzi kuzynów w mroczne rejony przestępczego świata…