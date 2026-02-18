"Dźwięk śmierci" w Kinie Światowid

Opowieść o strachu wywołanym przeszywającym dźwiękiem, który przyprawia o dreszcze i zapowiada nieuchronny koniec. „Dźwięk śmierci” od 20 lutego w Kinie Światowid.

Dźwięk śmierci

Grupa młodych ludzi znajduje tajemniczy artefakt – starożytny aztecki gwizdek nazywany „gwizdkiem śmierci”. Początkowo traktują go jak dziwną ciekawostkę, nieświadomi, że kryje w sobie mroczną, a zarazem krwawą historię. Wystarczy jeden gwizd, by ożywić przerażającą klątwę: każdy, kto usłyszy ten dźwięk, wkrótce stanie twarzą w twarz ze swoją własną śmiercią. To, co początkowo wyda się niewinną zabawą, szybko przerodzi się w desperacką walkę o przetrwanie. Kolejne osoby giną w makabrycznych okolicznościach, strach i napięcie rośnie, a granica między światem żywych i umarłych staje się niemal niewidoczna. Bohaterowie muszą odkryć tajemnicę pradawnego przedmiotu, zanim będzie za późno…

Reżyser: Corin Hardy

Produkcja: Wielka Brytania, USA 2025

Obsada: Dafne Keen, Sophie Nélisse, Sky Yang, Michelle Fairley

Czas: 100 min

