Widowiskowa, pełna humoru animacja iskrząca się od akcji i niezapomnianych bohaterów. Odwaga, przyjaźń i siła natury łączą się w porywającą przygodę, która zachwyci widzów w każdym wieku. „Fantastyczny Angelo” od 14 lutego w Kinie Światowid.

Angelo jest niezwyciężony! Odważny! Po prostu fantastyczny! Przynajmniej tak lubi o sobie myśleć. Kiedy nieoczekiwanie trafi do tajemniczego, mrocznego lasu, będzie musiał udowodnić swoją odwagę i zostać prawdziwym poszukiwaczem przygód. Czy 10-letni Angelo, z pomocą nowych, leśnych przyjaciół, zdoła ocalić las i pokonać złowrogą armię robotów? Angelo nigdy nie przypuszczał, że jego marzenia o bohaterskiej wyprawie staną się rzeczywistością. Kiedy przypadkiem zostaje oddzielony od rodziny, rusza w pełną niebezpieczeństw podróż przez tajemniczy las, by odnaleźć drogę do domu chorej babci. W tej magicznej krainie przyroda ożywa, a każdy krok prowadzi do nowych wyzwań – od nieustraszonych czerwonych mrówek po olbrzyma z mchu. W głębi lasu kryje się także mityczne Źródło Życia, które może uratować babcię Angelo, ale na jego tropie jest też bezwzględny Ultra, niszczyciel natury, który nie cofnie się przed niczym, by zdobyć to, czego pragnie.

Reżyser: Vincent Paronnaud, Alexis Ducord

Produkcja: Francja, Luksemburg 2024

Czas: 84 min

