Fleak. Futrzak i ja w Kinie Światowid
„Fleak. Futrzak i ja” to wzruszająca i pełna przygód animacja dla całej rodziny! Już od 20 marca w Kinie Światowid.
Po tragicznym wypadku Tomek traci możliwość chodzenia i zamyka się w sobie. Jego relacja z rodzeństwem się rozpada, a codzienność traci kolory – aż do momentu, gdy w jego życiu pojawia się Fleak: włochaty, zabawny stworek z innego wymiaru. Razem przenoszą się do fantastycznego świata, gdzie Tomek uczy się na nowo ufać, śmiać i – dosłownie – stawać na nogi. Ale nic nie jest tak proste, jak się wydaje: jego własny cień wymyka się spod kontroli, stając się zagrożeniem dla otaczającego świata. Czy chłopiec, który stracił wiarę w siebie, zdoła stanąć oko w oko z potworem i przywrócić porządek?
Reżyseria: Jens Møller
Produkcja: Finlandia, Polska, Francja, Malezja 2025
Czas: 85 min
