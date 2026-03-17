 Głos Hind Rajab w DKF

Dyskusyjny Klub Filmowy im. A. Munka zaprasza na projekcję filmu „Głos Hind Rajab”. Seans oraz dyskusja – już 19 marca o 19:00.

Laureat Srebrnego Lwa na festiwalu w Wenecji, niezliczonych nagród publiczności na festiwalach na całym świecie. Film prezentuje prawdziwe wydarzenia. 29 stycznia 2024 roku wolontariusze Palestyńskiego Czerwonego Półksiężyca odbierają telefon alarmowy. W Gazie, w samochodzie pod ostrzałem uwięziona jest sześcioletnia dziewczynka, która błaga o pomoc. Ratownicy, starając się utrzymać z nią kontakt, robią wszystko, by dotarła do niej karetka. Dziewczynka ma na imię Hind Rajab. Najnowsze dzieło dwukrotnie nominowanej do Oscara Kaouther Ben Hani to przejmująca, głęboko humanistyczna historia, ukazująca bohaterstwo zwykłych ludzi.

Reżyseria: Kaouther Ben Hania

Obsada: Saja Kilani, Motaz Malhees, Clara Khoury, Amer Hlehel

Produkcja: Tunezja, Francja 2025

Czas: 89 min