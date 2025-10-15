 Harvest w Kinie Światowid

Meandryczna narracja rodem z baśni braci Grimm i bezwzględnym szacunkiem dla ludzi związanych z ziemią – na dobre i złe. „Harvest” od 17 października w Kinie Światowid.

Ciemności kryją ziemię – przynajmniej przed wzrokiem obcych. Bo oświecenie nie jest potrzebne tej wiosce, funkcjonującej na własnych zasadach, poza czasem. A jednak Historia jest nieubłagana: o ziemię i jej plony dopominają się arystokraci, którzy chcą wieś zmodernizować, a więc także ograbić z jej natury, życiodajnej i okrutnej jednocześnie. Walter Thirsk, dobry duch społeczności i jej zarządca z nadania zdziecinniałego lorda próbuje mediować z przedstawicielami władców – wyjaśnia im cykl życia swojego mikroświata, który zapewnia jego ludziom kruchą harmonię. Zmiana jest jednak nieuchronna.

Reżyser: Athina Rachel Tsangari

Produkcja: Wielka Brytania, Niemcy, USA, Francja, Grecja 2024

Obsada: Rosy McEwen, Harry Melling, Caleb Landry Jones, Frank Dillane

Czas: 131 min

