Świąteczna zbiórka żywności. To już w ten weekend!

28 i 29 listopada (piątek i sobota) banki żywności zbierają produkty spożywcze na paczki świąteczne dla osób w trudnej sytuacji materialnej. Liczymy na to, że tak jak co roku, wielu elblążan okaże dobre serce - apeluje Elbląski Bank Żywności.

Nie wiedzieć kiedy, już prawie minął kolejny rok – na wystawach sklepowych i w telewizji przypominają nam o nadchodzących Świętach Bożego Narodzenia. Wiele babć i dziadków zachodzi w głowę, co kupić wnukom pod choinkę (też się do nich zaliczam), jednak jest wiele takich starszych osób, które nie tylko nie kupią prezentów, ale nie będą też mogły cieszyć się świątecznie zastawionym stołem. Dotyczy to także rodzin, którym trudno powiązać koniec z końcem – a według badań GUS w 2023 roku odsetek osób żyjących w skrajnym ubóstwie wzrósł do 6,6%, co oznacza, że około 2,5 mln Polaków żyje w skrajnym ubóstwie, w tym również dzieci.

Pomagają im Banki Żywności- a jedną z form pomocy są paczki świąteczne z produktów zebranych w sklepach w czasie Świątecznej Zbiórki. W Elblągu, jak zwykle będziemy zbierać we wszystkich sieciach handlowych, w supermarketach Carrefour, E.Leclerc i Kaufland. Mamy już przygotowane plakaty i ulotki, którym będą wręczać klientom wolontariusze – uczniowie z elbląskich szkół oraz członkowie różnych organizacji pomocowych. Na podarowane produkty będą przygotowane oznakowane kosze, ustawione w pobliżu wyjścia ze sklepu.

Poza Elblągiem współpracujące z nami organizacje będą prowadzić zbiórkę w Tolkmicku, Młynarach, Iławie, Suszu i Gronowie Elbląskim.

Zebrane produkty od poniedziałku 1 grudnia będą odbierać organizacje, które przygotują paczki świąteczne dla swoich podopiecznych. Jest też możliwość wsparcia Świątecznej Zbiórki Żywności poprzez odwiedzenie charytatywnego sklepu online: www.zbiorkazywnosci.pl, w którym można przekazać darowiznę finansową, a za zebrane w ten sposób pieniądze Bank Żywności zakupi żywność również z przeznaczeniem na paczki świąteczne. Zbiórka online potrwa aż do 26 grudnia.