Zmierz się, już na spokojnie, z VII Wielkim Testem Wiedzy o Elblągu

Emocje związane z VII Wielkim Testem Wiedzy o Elblągu już zapewne opadły. Laureaci znani, nagrody przyznane. Quiz rozwiązało już ponad 1200 osób. Dzisiaj zachęcamy kolejnych Czytelników, by - już na spokojnie - zmierzyli się z, jak się okazuje, niełatwymi pytaniami.

Jak co roku przygotowaliśmy dla Was 60 pytań. 40 z nich dotyczy wydarzeń i postaci związanych z Elblągiem na przestrzeni poszczególnych historycznych epok. Pozostałe są związane ze współczesnym Elblągiem, artykułami na portElu i sponsorami VII Wielkiego Testu Wiedzy o Elblągu.

Życzymy udanej zabawy! Nie zapomnijcie pochwalić się swoim wynikiem wśród znajomych na Facebooku. Powodzenia!

VII Wielki Test Wiedzy o Elblągu.