Nareszcie weekend: Andrzejki, odkrywanie Wysoczyzny i wycieczka rowerowa

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych - nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend. Co zrobić z wolnym czasem w Elblągu? O tym w naszym artykule i filmowej wersji, przygotowanej przez naszą niezawodną Kasię.

Piątek, 28 listopada

Taki wieczór zdarza się raz w roku. W piątek, 28 listopada, MOSiR zaprasza do CRW Dolinka na andrzejkowy wieczór w wodnej odsłonie – z muzyką, światłem i atmosferą, której nie znajdziecie nigdzie indziej. Początek o godz. 20.

Sobota, 29 listopada

"Odkryj nieodkryte, poznaj Wysoczyznę” - pod takim hasłem odbywają się treningi przed V edycją imprezą Meble Wójcik Ultra Wysoczyzna. W sobotę organizatorzy zapraszają na ostatnie spotkanie cyklu. Finałowy trening poprowadzi przez lasy między Tolkmickiem a Chojnowem, w kierunku legendarnego Świętego Kamienia położonego w wodach Zalewu Wiślanego, a następnie wzdłuż historycznej kolei nadzalewowej. Organizatorzy przygotowali trzy warianty tras o długości około: 18 km, 13 km i 7 km. Zbiórka o godz. 9 w Tolkmicku przy ul. Morskiej w tym miejscu

Na warsztaty andrzejkowe w godz. 10-12 zaprasza Muzeum Archeologiczno-Historyczne. - Przeniesiemy się w świat magii, wróżb i wierzeń związanych z nocą św. Andrzeja, opiekuna panien i kawalerów szukających miłości oraz tych, którzy chcą podejrzeć przyszłość - informuje muzeum. Więcej szczegółów tutaj.

O godz. 12 na zabawę andrzejkową zaprasza Cyberiada, filia Biblioteki Elbląskiej przy ul. Hetmańskiej. Wydarzenie jest przeznaczone dla dzieci powyżej 6. roku życia. Obowiązują zapisy.

Niedziela, 30 listopada

W godz. 10-18 Pracownia Nonieziemia przy ul. Hetmańskiej 11/10 zamieni się w ciepłą przestrzeń pełną światła i dobrych rzeczy. Organizatorzy zapraszają na przedświąteczny jarmark wszystkich miłośników produktów tworzonych z sercem - po wyjątkowe upominki w sam raz na zbliżający się świąteczny sezon.

W Ratuszu Staromiejskim odbędzie się Magiczny Bal Andrzejkowy dla Dzieci (przedszkolnych oraz wczesnoszkolnych). Udział jest bezpłatny. Początek o godz. 12. Szczegóły tutaj.

Miłośnikom wycieczek rowerowych zimowa aura niestraszna, dlatego MOSiR zaprasza wszystkich chętnych na wyprawę do wsi Krzywiec i Krzyżewo. Zbiórka o godz. 10 na pętli przy ul. Ogólnej. Udział jest bezpłatny, a szczegóły tutaj.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Dobrego tygodnia!