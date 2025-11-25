Tak ma wyglądać bożonarodzeniowy jarmark w Elblągu

Fot. Anna Dembińska, arch. portEl.pl

Już 5–7 grudnia Stary Rynek zamieni się w pełne magii, świąteczne miasteczko! Nie może Was zabraknąć podczas wspólnego kolędowania, Moto Mikołajów i wyjątkowej Wspólnej Wigilii Elblążan.

Czekają na Was: - spotkania z Mikołajem - koncerty i prezentacje uliczne - rozświetlenie choinki miejskiej - Magiczna Brama Elfów - świąteczne traktory i tramwaje - degustacje, kiermasze, warsztaty i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin! Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i poczujcie razem z nami magię Świąt w Elblągu! Program szczegółowy na dołączonym plakacie.

inf. UM Elbląg