Tak ma wyglądać bożonarodzeniowy jarmark w Elblągu
Już 5–7 grudnia Stary Rynek zamieni się w pełne magii, świąteczne miasteczko! Nie może Was zabraknąć podczas wspólnego kolędowania, Moto Mikołajów i wyjątkowej Wspólnej Wigilii Elblążan.
Czekają na Was:
- spotkania z Mikołajem
- koncerty i prezentacje uliczne
- rozświetlenie choinki miejskiej
- Magiczna Brama Elfów
- świąteczne traktory i tramwaje
- degustacje, kiermasze, warsztaty i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin!
Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i poczujcie razem z nami magię Świąt w Elblągu!
Program szczegółowy na dołączonym plakacie.
inf. UM Elbląg