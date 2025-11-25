UWAGA!

Tak ma wyglądać bożonarodzeniowy jarmark w Elblągu

 Elbląg, Tak ma wyglądać bożonarodzeniowy jarmark w Elblągu
Fot. Anna Dembińska, arch. portEl.pl

Już 5–7 grudnia Stary Rynek zamieni się w pełne magii, świąteczne miasteczko! Nie może Was zabraknąć podczas wspólnego kolędowania, Moto Mikołajów i wyjątkowej Wspólnej Wigilii Elblążan.

 

Czekają na Was:

- spotkania z Mikołajem

- koncerty i prezentacje uliczne

- rozświetlenie choinki miejskiej

- Magiczna Brama Elfów

- świąteczne traktory i tramwaje

- degustacje, kiermasze, warsztaty i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin!

 

Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i poczujcie razem z nami magię Świąt w Elblągu!

 

Program szczegółowy na dołączonym plakacie.

inf. UM Elbląg

