Kevin sam w domu przed świętami w Światowidzie

Już we wtorek, 23 grudnia, niezwykła opowieść filmowa, która wrosła w klimat świąteczny wielu polskich domów.

O godzinie 18:00 odbędzie się specjalny seans kultowego filmu Kevin sam w domu.

Przed projekcją, Łukasz Budnik – dyrektor artystyczny festiwalu, poprowadzi krótki wstęp o znaczeniu rodzinnego spędzania czasu przed telewizorem w okresie świąt oraz o samym fenomenie filmu, który od lat nieodłącznie towarzyszy bożonarodzeniowej atmosferze.

To klasyk, który co roku oglądamy w telewizji, tym razem będzie można zobaczyć go na dużym kinowym ekranie!

Mamy także świąteczna niespodziankę: cena biletu to tylko 5 zł!

Link do biletów: https://bilet.swiatowid.elblag.pl/index.php/repertoire.html?id=34804

Nie przegapcie tej świątecznej okazji, zapraszamy całe rodziny!

Projekt zrealizowano przy współudziale finansowym Samorządu Miasta Elbląga i współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.