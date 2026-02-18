Kicia Kocia w podróży w Kinie Światowid

Kicia Kocia powraca do kin! Bystra kotka i jej przyjaciele zapraszają widzów na wyjątkową podróż pełną przygód — spotkają wiele zwierząt, odwiedzą teatr, a nawet polecą samolotem! „Kicia Kocia w podróży” od 20 lutego w Kinie Światowid.

Rezolutną Kicię Kocię czeka dużo nowych przeżyć! Ukochana bohaterka książek dla dzieci zabierze widzów na afrykańską sawannę, lotnisko i budowę placu zabaw! Nie będzie jednak sama! Będą jej towarzyszyć wierni przyjaciele – Pacek, Adelka i Julianek! Wybiorą się razem na ciekawą wycieczkę do lasu, gdzie będą poznawać jego mieszkańców. Nauczą się także segregacji śmieci oraz w świetnych humorach pójdą na swój pierwszy spektakl do teatru! Czeka ich sporo dobrej zabawy! Przyłączycie się?

Odcinki serialu, które zobaczymy w trakcie seansów:

Kicia Kocia na lotnisku

Kicia Kocia w teatrze

Kicia Kocia. Co z tymi śmieciami?

Kicia Kocia w lesie

Kicia Kocia na budowie

Kicia Kocia na afrykańskiej sawannie

Kicia Kocia. Hop, do góry!

Reżyser: Marta Stróżycka

Produkcja: Polska 2025

Czas: 45 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.