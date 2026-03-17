Kino Światowid zaprasza na drugie spotkanie w ramach nowego cyklu Akademia Kina Wewnętrznego!

AKW to cykl 10 bloków tematycznych, z których każdy poświęcony jest innemu zagadnieniu psychologicznemu obecnemu w filmie. Każdy blok realizowany jest w ciągu jednego miesiąca i obejmuje dwa spotkania wokół tego samego tematu. Spotykamy się w formule projekcja filmu i warsztat psychologiczny po seansie (ok. 1–1,5 godziny).

Temat pierwszy: „Przemoc i wykluczenie – analiza mechanizmów przemocy oraz ich skutków psychologicznych”.
      

21 marca 2026, godz. 10:00

"Monster"

reż. Hirokazu Koreeda, Japonia, 2023

Warsztat poprowadzi: Karolina Barańska – psycholożka

Subtelne, wielowarstwowe kino o dojrzewaniu, niezrozumieniu i pochopnych osądach. Historia opowiadana jest z różnych perspektyw – dziecka, rodzica i nauczyciela – stopniowo odsłaniając złożoność wydarzeń, które wstrząsają szkolną społecznością. Film pokazuje, jak łatwo przykleić komuś etykietę i jak trudno zobaczyć pełen kontekst. Dotyka relacji rówieśniczych, napięć między pokoleniami, opresyjności systemu oraz delikatnie – tematu odkrywania własnej tożsamości i nieheteronormatywnej uczuciowości.

 

Podczas warsztatu porozmawiamy o:

– przemocy fizycznej i psychicznej w relacjach szkolnych

– roli dorosłych w sytuacjach kryzysowych

– mechanizmach kłamstwa i wyparcia

– dojrzewaniu i samoświadomości

– tym, jak nie zamykać się w jednej narracji

Treści wrażliwe: przemoc rówieśnicza i między dorosłym a dzieckiem, problemy emocjonalne, ryzykowne zachowania nastolatków, subtelnie zarysowany wątek odkrywania tożsamości i seksualności.

 

Cena biletu: 20 zł (film + warsztat).

AKW kierowany jest do osób powyżej 16 roku życia.

 

Projekt współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Reklama
 