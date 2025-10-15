UWAGA!

Koszmarek w Kinie Światowid

Wzruszająca i zabawna komedia animowana o tym, że nie taki potwór straszny jak go malują. „Koszmarek” od 17 października w Kinie Światowid.

Miły typek o imieniu Koszmarek jest jednym z wielu potworów stworzonych przez zwariowanego profesora w mrocznym zamczysku na szczycie wyniosłej góry. Robi co może, by chronić swych potwornych przyjaciół przed uprzedzeniami mieszkańców pobliskiego miasteczka. Gdy w okolicy pojawia się podupadający cyrk z ekscentrycznym Dyrektorem na czele, Koszmarek po raz pierwszy w życiu stanie oko w oko z człowiekiem! Dyrektor zapragnie zrobić z niego gwiazdę swojego objazdowego show. Koszmarek jednak zamiast straszyć ludzi za pieniądze, spróbuje się z nimi zaprzyjaźnić. Niestety ich strach ma wielkie oczy, szczególnie gdy odkrywają, że w zamku roi się od najróżniejszych „kreatur”. Czy Koszmarkowi uda się udowodnić, że nie taki potwór straszny, jak go malują? Razem z dziewczynką o imieniu Arabella, wcieli w życie szalony plan, który postawi na głowie życie mieszkańców zamku, pracowników cyrku i oczywiście obywateli miasteczka.

 

Reżyser: Steve Hudson

Produkcja: Wielka Brytania, Niemcy, Luksemburg, Francja 2025

Czas: 90 min

 

Bilety można nabyć:
       - online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,
       - w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,
       - w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.

 

