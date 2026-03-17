Kto zdobędzie Aleksandra?
28 marca o godz. 16:00 na Dużej Scenie Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu odbędzie się doroczna gala wręczenia nagród Aleksander.
To wyjątkowy wieczór, podczas którego Kapituła złożona ze znawców i wnikliwych obserwatorów życia teatralnego, przyzna statuetki za najlepszą Kobiecą i Męską Rolę Roku. Poznamy również laureata Aleksandra Publiczności, wyłonionego w głosowaniu widzów. Tradycyjnie docenimy także naszych darczyńców statuetką Przyjaciela Teatru oraz wyróżnimy Najwierniejszego Widza Zbiorowego.
Poniżej przedstawiamy tegoroczne nominacje:
Kobieca Rola Roku 2025/2026
Maria Makowska-Franceson jako Maryjohnny Rafferty w spektaklu „Czaszka z Connemary”, reż. W.Adamczyk
Małgorzata Jakubiec-Hauke jako Ciotka Lucyndy w spektaklu „Piękna Lucynda”, reż. M.Smalara
Marta Piętka jako Sonia w spektaklu „Zbrodnia i kara”, reż. A.Hübner-Ochodlo
Męska Rola Roku 2025/2026
Lesław Ostaszkiewicz jako Jakub w spektaklu „Jak wam się podoba”, reż. S.Narloch
Artur Hauke jako Porfiry Pietrowicz w spektaklu „Zbrodnia i kara”, reż. A.Hübner-Ochodlo
Dariusz Siastacz jako Mick Dowd w spektaklu „Czaszka z Connemary”, reż. W.Adamczyk
Zwieńczeniem oficjalnej części wieczoru będzie spektakl „Jentl” w reżyserii Arkadiusza Klucznika. Ta poruszająca historia dziewczyny, która wbrew tradycji pragnie studiować i w męskim przebraniu wstępuje do jesziwy, zachwyca muzyką, przepiękną scenografią oraz udziałem niemal całego zespołu aktorskiego naszego teatru.
28 marca godz. 16:00
64.MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TEATRU – Gala wręczenia dorocznych nagród Aleksander oraz spektakl „Jentl”