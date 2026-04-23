 Michael w Kinie Światowid

Filmowa opowieść o życiu i dziedzictwie jednego z najbardziej wpływowych artystów w historii. – “Michael” od 24 kwietnia w Kinie Światowid.

Film pokazuje historię Michaela Jacksona nie tylko przez pryzmat jego muzyki - od momentu, gdy został odkryty jako wokalista Jackson Five, aż po czasy, gdy stał się wizjonerem i dążył do tego, by zostać największym artystą rozrywkowym na świecie. Oprócz życia prywatnego, film przywołuje też jego najsłynniejsze występy z początków solowej kariery, dając widzom wyjątkową okazję, by zobaczyć Michaela Jacksona jak nigdy dotąd. To tutaj zaczyna się jego historia.

Reżyseria: Antoine Fuqua

Produkcja: USA, 2026

Obsada: Jaafar Jackson, Nia Long, Laura Harrier, Juliano Krue Valdi, Miles Teller, Colman Domingo

Czas: 130 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od

poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W

soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz.

8:00-21:00.