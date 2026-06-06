Światowy rekord prac Abakanowicz. Elbląg też może pochwalić się jej rzeźbą

16,13 mln złotych – taką cenę osiągnął zbiór monumentalnych rzeźb Magdaleny Abakanowicz pod wspólnym tytułem „Bambini”. To najwyższa kwota, jaką kiedykolwiek zapłacono za pracę współczesnego artysty na polskim rynku aukcyjnym – informuje Onet. A my przypominamy, że w Elblągu od lat możemy podziwiać jedną z rzeźb Abakanowicz, która powstała w czasie Biennale Form Przestrzennych.

Rekordowa aukcja odbyła się domu aukcyjnym Polswiss Art. Monumentalne "Bambini", składające się z 83 postaci trafiły do prywatnej kolekcji w Polsce, co podkreśla rosnące zainteresowanie rodzimą sztuką współczesną na krajowym rynku – informuje Onet.

Licytacja rozpoczęła się od kwoty 10 mln zł, a ostateczna cena młotkowa wyniosła 13,4 mln zł. Po doliczeniu opłat aukcyjnych suma transakcji sięgnęła 16,13 mln zł. Tym samym ustanowiono kilka rekordów: to najdrożej sprzedane dzieło współczesnego artysty w Polsce, a także najdroższa praca polskiej artystki sprzedana na aukcji.

Zbiór rzeźb Bambini, zdjęcie ze strony internetowej https://www.polswissart.pl

Przypomnijmy, że zmarła w 2017 roku artystka pozostawiła swój ślad również w Elblągu. Podczas I Biennale Form Przestrzennych w 1965 roku wykonała 7-metrową kompozycję, powstałą ze zwiniętego arkusza blachy, w którym umieściła rury. Całość sugeruje skojarzenia z konarem drzewa – czytamy na stronie Centrum Sztuki Galeria EL.