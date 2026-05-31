Koncert organowy w kościele św. Wojciecha

W niedzielę (7 czerwca) zapraszamy do kościoła św. Wojciecha w Elblągu na czwarty koncert IV Elbląskiego Festiwalu Organowego, w którym usłyszymy znakomitych artystów.

Za organami Stefano Molardi - organista i klawesynista z Cremony, doskonalił się u wybitnych pedagogów, takich jak Kooiman, Stembridge, Vogel, Tagliavini, a przede wszystkim u M. Radulescu (w Hochschule für Musik w Wiedniu), z którym współpracował jako realizator basso continuo w Académie Bach w Porrentruy (Szwajcaria). Następnie ukończył studia muzykologiczne na wydziale w Cremonie. Laureat licznych konkursów krajowych i międzynarodowych, m.in. w Brugii oraz prestiżowego konkursu Paul Hofhaimer w Innsbrucku. Prowadzi intensywną działalność koncertową jako solista, dyrygent i realizator continuo na ważnych festiwalach w Europie, Brazylii, USA i Japonii. Jest profesorem organów w Uniwersyteckiej Szkole Muzycznej w Lugano oraz w Konserwatorium w Brescii. Prowadzi kursy mistrzowskie we Włoszech, Szwajcarii, Japonii i Hiszpanii. Nagrywał dla Tactus, Deutsche Grammophon, Divox i Brilliant Classics. W latach 2005–2019 był dyrektorem orkiestry barokowej „I Virtuosi delle Muse”, przekształconej w 2013 roku w „Accademia Barocca Italiana”, realizując ważne projekty w Europie, Turcji i USA. Dla Brilliant Classics nagrał m.in. komplet muzyki organowej J. S. Bacha, J. Kuhnaua i G. B. Plattiego, zdobywając znaczące międzynarodowe wyróżnienia, w tym 5 gwiazdek magazynu „Musica”, BBC Music Magazine w Londynie oraz nominację do „Preis der Deutschen Schallplattenkritik” w Niemczech. Od 2018 roku współpracuje ze skrzypkiem Gian Andrea Guerra, wykonując repertuar na skrzypce i organy/klawesyn z XVII i XVIII wieku (Duo Seraphim).

Barbara Misiewicz to pochodząca z Elbląga wiolonczelistka. Naukę gry na wiolonczeli rozpoczęła w wieku 6 lat w Państwowej Szkole Muzycznej w Elblągu w klasie profesora Olega Studnickiego. Następnie, dzięki stypendium rządu szkockiego Dewar Arts Awards, studiowała przez pięć lat w Royal Scottish Academy of Music and Drama w Glasgow z Robertem Irvine i Johannesem Goritzkim, uzyskując dyplom Bachelor of Music i Postgraduate Diploma. Po studiach w Szkocji uczyła się w Conservatorio della Svizzera Italiana w Lugano w Szwajcarii u Johannesa Goritzkiego uzyskując dyplom Master of Arts in Performance a następnie Master in Pedagogy w klasie Cristiny Bellu i Moniki Leskovar. Festiwale muzyczne na których występowała to m.in. Mendelssohn on Mull chamber music festival (Szkocja), Międzynarodowy Festiwal FRINGE w Edynburgu, Amsterdam Cello Biennale (Holandia), Ticino Musica i Ceresio Estate w Szwajcarii, a także MITO - Settembre Musica, Società di Concerti w Mediolanie i Filharmonia w Trydencie we Włoszech. Wzięła udział w trasie koncertowej ze Scottish Ensemble, zespołem z którym zagrała w Wigmore Hall w Londynie i nagrała jeden z koncertów w Szkocji dla BBC Radio 3. Współpracowała z orkiestrami: European Union Youth Orchestra, Britten Pears, Scottish Opera, Royal Scottish National Orchestra, Orchestra della Svizzera italiana, Stavanger Symfoniorchester, Elbląska Orkiestrą Kameralną, Polską Filharmonią Kameralną Sopot i Sinfoniettą Cracovią. W roku 2022, w ramach Stypendium Kulturalnego Elbląg, opublikowano i wyświetlono w Kinie Światowid w Elblągu Muzyczną Pocztówkę Elbląg, którą wraz z zaprzyjaźnionymi artystami zrealizowała zarówno jako wiolonczelistka jak i kreatywna producentka. Wielokrotna stypendystka Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego. Obecnie gra w Operze Bałtyckiej. Niedawno kończyła okres próbny w Royal Scottish National Orchestra.

W ich wykonaniu usłyszymy utwory takich kompozytorów jak m.in. Giovanni Battista Pergolesi, Johann Sebastian Bach czy Claudio Monteverdi.