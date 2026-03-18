 Miłość, która zostaje w Kinie Światowid

Intymna, ale pełna rozmachu, czuła i szydercza, slapstikowa i oniryczna, melancholijna i wrażliwa na najdrobniejsze przejawy piękna – “Miłość, która zostaje” od 20 marca w Kinie Światowid.

Opowiadając o rozpadzie pewnej rodziny, Pálmason brawurowo odmalowuje życiowe bardo, w jakim znajdują się bohaterowie: małżeństwo i ich trójka dzieci. Magnus jest marynarzem na statkach rybackich, Anna to artystka marząca o przełomie w karierze. Każde z nich na własną rękę próbuje posklejać potrzaskaną rodzinę, ale to Magnus czuje się tym wyrzuconym za burtę. Ten przejmujący, smutny i nieodparcie śmieszny film jest zarazem jednym z najwspanialszych hołdów złożonych miłości, jakie stworzyło kino.

Reżyseria: Hlynur Pálmason

Produkcja: Islandia, Dania, Szwecja, Francja 2025

Obsada: Ingvar Sigurdsson, Sverrir Gudnason, Saga Garðarsdóttir

Czas: 115 min

